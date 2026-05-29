Безпрецедентна подготовка на Китай за ядрена война: Шокиращи подробности

Китай изгражда мащабна военна инфраструктура на отдалечено място в пустинята близо до силози за ядрени ракети. Изглежда Пекин иска да гарантира, че никакъв евентуален американски удар по китайския ядрен арсенал няма да може да унищожи способността на Пекин да отвърне на удара.

Китайските ядрени ракети вече могат да достигнат всеки град в САЩ. Сега сателитни снимки, анализирани от Ройтерс, показват, че Пекин изгражда обширна мрежа от над 80 стартови площадки, бункери, комуникационни центрове и спомагателни военни съоръжения в близост до изолираните си ядрени силози, в които се съхраняват ракетните оръжия с най-голям обсег на китайската армия.

Мащабът на строителството, за което досега не е съобщавано, сочи значително разширяване на укрепената инфраструктура, предназначена да защитава и управлява наземните ядрени сили на Китай. Новата инфраструктура в пустинята е съсредоточена около две осмоъгълни съоръжения, построени през последните шест години в източната част на Синцзян - уйгурския автономен район. И двете се намират югозападно от ядрените силози в Хами – едното е на около 140 км, а другото – на около 230 км.

Сателитните снимки показват, че осмоъгълните структури включват жилища за военнослужещите и големи военни превозни средства. Те са обградени от бункери и укрепени зони за съхранение на оръжия, както и летища и железопътни гари, които свързват осмоъгълниците със силозите за междуконтиненталните балистични ракети в Хами.

Военни учения са се провеждали около северния осмоъгълник този и миналия месец, показват още снимките, анализирани от трима експерти по въпросите на сигурността, с които Ройтерс са разговаряли.

Според анализатора на Pacific Forum Александър Нийл, системата обхваща огромни пустинни райони и се развива в безпрецедентен мащаб.

