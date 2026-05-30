Надал предрече провала на Новак Джокович на Ролан Гарос

30 май 2026, 13:00 часа 706 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Мнозина смятат, че отпадането на световния №1 Яник Синер от Ролан Гарос е проправило пътя на Новак Джокович към 25-та титла от Големия шлем, но някои не го считат за истински претендент. Тъй като двукратният шампион Карлос Алкарас не можа да играе в Париж поради контузия в китката, Синер стартира като абсолютен фаворит и оправда този статут в подготовката за надпреварата, като спечели пет поредни турнира от сериите Мастърс 1000. Той удължи серията си без загуба до 30 с победа в първия кръг, но след това претърпя шокираща загуба от Хуан Мануел Серундоло във втория кръг, въпреки че водеше с голяма преднина.

Синер изглеждаше, че ще се класира за следващия кръг, след като поведе с 6:3, 6:2, 5:1, но скоро 24-годишният тенисист започна да се бори с жегата и някакъв проблем и изглеждаше, че не може да се движи, като в крайна сметка загуби с 3:6, 2:6, 7:5, 6:1, 6:1. Чичото на Рафаел Надал и бивш треньор - Тони, остана объркан от случилото се на корт "Филип Шатрие". "Ситуацията със Синер изглежда напълно странна. Той твърди, че не е било топлинен удар. Явно нещо не е било наред, защото когато водиш с 5:1, трябва да спечелиш такъв мач", каза той в предаването Radioestadio noche. "В крайна сметка той загуби с 5:7, 1:6, 1:6. Да спечелиш само 2 от 18 гейма е лудост. Нещо трябва да се е случило, иначе това не би било възможно."

Надал отписа Джокович от битката за титлата... и с право

С отпадането на Синер, Джокович бе единственият останал шампион от Големия шлем в схемата и много експерти го подкрепяха да продължи и да спечели първия си "мейджър" турнир след US Open 2023. Но Надал не беше сред тях. Той бе категоричен, че сърбинът трудно ще спечели трофея, имайки предвид, че игра 9 сета в първите си два мача: "Не виждам Джокович като победител. Знам, че е феномен, че е много добър… но в пет сета, в продължение на две седмици… За мен двамата с най-големи шансове са Александър Зверев, разбира се, който трябва да се възползва от настоящата си позиция като №3 в света, и Каспер Рууд. Ако успее да играе на нивото, което показа в Рим, той може да се превърне в сериозен претендент. Той вече е достигал два финала на Ролан Гарос."

Няколко часа по-късно Джокович излезе на корта срещу 20 години по-младия Жоао Фонсека. Сърбинът поведе с два сета, но силите го предадоха и бразилецът успя да обърне мача в пет сета. 

Дария Александрова
