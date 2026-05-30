Илияна Йотова за свръхдефицита: И други държави са като нас

Има много други държави, които са в ситуацията на България, каза президентът Илияна Йотова пред журналисти по повод информацията, че Европейската комисия (ЕК) ще публикува на 3 юни доклад, с който ще започне процедура по прекомерен дефицит за страната ни.

Когато видим аргументите на Европейската комисия и когато видим какво точно иска да наложи, тогава ще го коментирам, добави държавният глава.

Премиерът Румен Радев съобщи вчера в началото на правителственото заседание, че дефицитът на страната е “доста над 3%“, което ще доведе до регулярен мониторинг, ограничителни мерки и възможни санкции.

Президентът Илияна Йотова откри днес кариерния форум „България на пет океана“, организиран от платформата „Bulgaria wants you” („България те иска“) в „Интер Експо Център” в София.

Във форума участват представители на институции, изявени в различни области личности и представители на бизнеса, които представят възможности за кариерно развитие в България.

