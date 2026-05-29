Нетаняху с амбициите на Тръмп: Нареди на армията си да превземе 70% от Газа

Израелският премиер Бенямин Нетаняху обяви, че е наредил на израелската армия да превземе 70% от Ивицата Газа. "В момента притискаме Хамас. В момента контролираме 60% от територията в ивицата. Знаете, бяхме на 50%, сега сме на 60%. По моя заповед ще стигнем до 70%. Ще започнем с това", заяви Нетаняху на пресконференция в Западния бряг, излъчена по израелски канал 12. По-рано днес израелският премиер потвърди, че израелските сили за отбрана са пресекли река Литани в Южен Ливан. Още: Израел атакува новия ръководител на военното крило на "Хамас"

Фази на мира и пак война

През първата фаза на примирието последните заложници, взети при атаките на Хамас срещу Израел на 7 октомври 2023 г., които предизвикаха войната в Газа, бяха освободени в замяна на палестинци, задържани от Израел.

Преходът към втората фаза, която трябваше да включва разоръжаване на Хамас и постепенно изтегляне на израелската армия, е в застой от месеци.

Съгласно условията на примирието израелските сили трябваше да се оттеглят зад така наречената "жълта линия" - разграничение между зоната под контрола на Хамас и тази, контролирана от израелската армия.

Газа продължава да бъде обхваната от ежедневно насилие, като както израелската армия, така и "Хамас" се обвиняват взаимно в нарушаване на примирието, в сила от 10 октомври.

Според министерството на здравеопазването в Газа, което работи под управлението на Хамас и чиито данни се считат за надеждни от Организацията на обединените нации, Израел е убил над 900 души от началото на примирието.

В сряда Израел обяви, че е убил новия лидер на въоръженото крило на Хамас в Газа, Мохамед Одех, след като по-рано този месец уби и неговия предшественик. От атаката на Хамас през октомври 2023 г. Израел систематично напада лидерите на групировката както в Газа, така и в целия регион. Одех е четвъртият лидер на бригадите "Еззедин ал-Касам", за чието убийство Израел твърди, че е отговорен от началото на войната в Газа.

