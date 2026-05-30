Новите руски "жертви" на украинските дронове: Два специализирани военни самолета и ПВО "Искандер" (ВИДЕО)

30 май 2026, 12:57 часа
С далекобойни дронове Украйна е унищожила два самолета Ту-142 и ПВО ракетна система "Искандер" на военно летище в Таганрог. Това твърди в официалния си канал в Телеграм майор Роберт Бровди с позивна "Мадяр", командир на Силите за безпилотни системи на украинската армия. Атаката срещу Таганрог стана тази нощ, като официално местните власти не признаха тези поражения, а казаха единствено, че е уцелено местното пристанище, включително танкер и резервоар-цистерна - ОЩЕ: Докато поредно руско пристанище и петролна база горят, в Крим и Донецк бензинът свършва (ВИДЕО)

Ту-142 е далекобоен противолодъчен самолет - той е специализиран в откриване и унищожаване на вражески подводници, докато "Искандер", според спецификацията (в случая ПВО) е предназначена да прехваща и унищожава балистични и крилати ракети:

Бровди също така заяви, че украинските дронове са атакували 23 цели дълбоко в руска територия. Сред ударените цели той посочи петролната база "Курганнефтепродукт" в Ростовска област и морски петролен терминал във Феодосия, Кримския полуостров. За Феодосия има данни от FIRMS, специализираната система на НАСА за засичане на топлинни петна на земната повърхност:

Източник: Мадяр/Телеграм

Ивайло Ачев
