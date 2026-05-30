Новите руски "жертви" на украинските дронове: Два специализирани военни самолета и ПВО "Искандер" (ВИДЕО)

С далекобойни дронове Украйна е унищожила два самолета Ту-142 и ПВО ракетна система "Искандер" на военно летище в Таганрог. Това твърди в официалния си канал в Телеграм майор Роберт Бровди с позивна "Мадяр", командир на Силите за безпилотни системи на украинската армия. Атаката срещу Таганрог стана тази нощ, като официално местните власти не признаха тези поражения, а казаха единствено, че е уцелено местното пристанище, включително танкер и резервоар-цистерна - ОЩЕ: Докато поредно руско пристанище и петролна база горят, в Крим и Донецк бензинът свършва (ВИДЕО)
Ту-142 е далекобоен противолодъчен самолет - той е специализиран в откриване и унищожаване на вражески подводници, докато "Искандер", според спецификацията (в случая ПВО) е предназначена да прехваща и унищожава балистични и крилати ракети:
❗️❗️Ukraine’s Unmanned Systems drones destroyed an Iskander missile system and two Tu-142 aircraft at a military airfield in Taganrog, Russia, overnight on May 30. #Russia pic.twitter.com/tIRlSg4PZw— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 30, 2026
🔥 It wasn’t just the oil depot that got hit in Taganrog— NEXTA (@nexta_tv) May 30, 2026
According to reports, Ukrainian drones also struck an oil tanker that was moored at the port and preparing for loading overnight. https://t.co/jmpOicZRTp pic.twitter.com/YV2Jj7HCs9
Бровди също така заяви, че украинските дронове са атакували 23 цели дълбоко в руска територия. Сред ударените цели той посочи петролната база "Курганнефтепродукт" в Ростовска област и морски петролен терминал във Феодосия, Кримския полуостров. За Феодосия има данни от FIRMS, специализираната система на НАСА за засичане на топлинни петна на земната повърхност:
A strike was reported at the oil depot in temporarily occupied Feodosia, targeting the city’s sea oil terminal. The facility was last attacked on April 8, when a fire broke out. #Crimea pic.twitter.com/pT1kVORFWw— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 30, 2026
Източник: Мадяр/Телеграм