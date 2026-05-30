Седмица преди вота в Армения: Пашинян убедително води, в Русия са бесни, отказват даже коняк

30 май 2026, 13:51 часа 459 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Социологическите проучвания дават на Пашинян конституционно мнозинство само седмица преди изборите, предава NEXTA.

Според проучване на Breavis, проведено за IRI, партията на премиера Никол Пашинян може да спечели около 65% от гласовете сред избирателите, решили да гласуват.

Пашинян влиза в изборите с платформа за по-тесни връзки с Еврепейския съюз (ЕС) и след като на практика е затворил главата за Карабах.

Москва очевидно е недоволна от това: Русия вече отзова посланика си от Ереван за консултации, докато Путин публично напомни на арменците за вековното им приятелство с Русия.

Руският посланик в Армения Сергей Копиркин наистина е бил извикан в Москва за консултации относно стъпките на арменското ръководство за сближаване с ЕС, които са вредни за сътрудничеството в рамките на Евразийския икономически съюз (ЕАЕС), според руското външно министерство.

Това предава от своя страна ASTRA и припомня, че по-рано Русия, Беларус, Казахстан и Киргизстан заявиха, че присъединяването на Армения към ЕС представлява риск за тях и поискаха провеждане на референдум.

Освен това Русия наложи временни търговски ограничения върху вноса на арменски стоки, включително ягоди, цветя, алкохолни напитки (сред които прочутият арменски коняк) и минерална вода „Джермук“.

Армения Владимир Путин Никол Пашинян коняк
Спасиана Кирилова Редактор
