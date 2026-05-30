Социологическите проучвания дават на Пашинян конституционно мнозинство само седмица преди изборите, предава NEXTA.

Според проучване на Breavis, проведено за IRI, партията на премиера Никол Пашинян може да спечели около 65% от гласовете сред избирателите, решили да гласуват.

Пашинян влиза в изборите с платформа за по-тесни връзки с Еврепейския съюз (ЕС) и след като на практика е затворил главата за Карабах.

Москва очевидно е недоволна от това: Русия вече отзова посланика си от Ереван за консултации, докато Путин публично напомни на арменците за вековното им приятелство с Русия.

Руският посланик в Армения Сергей Копиркин наистина е бил извикан в Москва за консултации относно стъпките на арменското ръководство за сближаване с ЕС, които са вредни за сътрудничеството в рамките на Евразийския икономически съюз (ЕАЕС), според руското външно министерство.

Това предава от своя страна ASTRA и припомня, че по-рано Русия, Беларус, Казахстан и Киргизстан заявиха, че присъединяването на Армения към ЕС представлява риск за тях и поискаха провеждане на референдум.

Освен това Русия наложи временни търговски ограничения върху вноса на арменски стоки, включително ягоди, цветя, алкохолни напитки (сред които прочутият арменски коняк) и минерална вода „Джермук“.

