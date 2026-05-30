Нокаутьорът на Кубрат Пулев ще защитава световната си титла на WBA срещу олимпийски шампион

В края на миналата година най-добрият български боксьор Кубрат Пулев се изправи на ринга срещу руснака Мурат Гасиев в опит да защити регулярната световна титла на Световната боксова асоциация WBA. Срещата, провела се на 12 декември в Дубай, започна равностойно, а в първите пет рунда Кобрата имаше лек превес. В шестия рунд обаче Гасиев се възползва от грешка на българина, която се оказа фатална. Руснакът намери открита брадичката на Пулев и вкара мощен удар от изневиделица, който доведе до нокаут.

Гасиев ще защитава титлата си на WBA

Това бе четвърта загуба за Кобрата на професионалния ринг след пораженията от Владимир Кличко, Антъни Джошуа и Дерек Чисора. Той има 32 победи и 4 поражения в 36 мача. Българинът се пребори за шампионския пояс в края на 2024 година, когато победи Махмуд Чар, но го отстъпи на Гасиев. Веднага след мача се твърдеше, че задължителен претендент за регулярната титла на WBA е младата британска сензация Моузес Итаума. Сега обаче Гасиев се е разбрал за първата си защита на титлата с друг съперник. Руснакът ще се изправи срещу френския боксьор Тони Йока. Двубоят е насрочен за 11 юли и ще се проведе в Москва.

34-годишният французин се намира в серия от четири поредни победи. Той трябваше да се боксира през април месец срещу Лорънс Околи, но британецът даде положителна проба за допинг и двубоят бе отложен. Иначе Тони Йока има 15 успеха, 12 от които с нокаут, и 3 загуби на професионалния ринг. В последния си мач той надделя над Патрик Корте преди около шест месеца. Йока е олимпийски шампион в свръхтежка категория от Игрите в Рио през 2016 година, а година по-рано печели и златото от Световното първенство в Доха. В другия ъгъл на ринга ще бъде Гасиев, който е с професионален баланс от 33 победи, 2 загуби и 1 неразпределен двубой.

Срещата между Гасиев и Йока ще бъде паметна за руската столица, тъй като ще отбележи завръщането на мач за световна титла в тежка категория в Москва за първи път от октомври 2013 г. За последно Владимир Кличко победи Александър Поветкин с единодушно съдийско решение. Ето и програма на други интересни битки, които боксовият ринг ще предложи през следващите месеци.