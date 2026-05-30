Люис Хамилтън отказа да дава съвети на Антонели в битката за титлата във Формула 1

Седемкратният шампион Люис Хамилтън заяви, че няма да дава съвети на Кими Антонели в борбата му за титлата във Формула 1 срещу съотборника му в Мерцедес Джордж Ръсел. Хамилтън, който спечели шест от седемте си титли като пилот на "сребърните стрели", добави, че Антонели разполага с подходящата подкрепа около себе си, за да успее. Британецът също така сравни ситуацията с трудностите, с които той самият се е сблъскал в Макларън през 2007 г.

Хамилтън за дебютния си сезон, в който се бореше за титлата

Хамилтън, макар и да уточни, че за нищо на света не би променил опита си от дебютния си сезон, обясни, че нещата са били много различни, когато е влязъл във Формула 1. Тогава не е имало подобни системи за подкрепа, които да помагат на младите пилоти да се адаптират. Британецът бе сред претендентите за титлата още в първата си кампания и напрежението върху него беше огромно. В крайна сметка той загуби с малка разлика от Кими Райконен през 2007 г. и смята, че липсата на подкрепа от психологична гледна точка е била ключова за развоя на събитията.

Люис Хамилтън говори за Кими Антонели:

В днешни дни ситуацията е по-различна, а Антонели като най-новата звезда на пистата получава нужната подкрепа. 19-годишният италианец спечели всяко от последните четири състезания, като стана първият пилот във историята, който постигна първите си четири победи последователно, и излезе с преднина от 43 точки пред втория в класирането Ръсел. Поставяйки се в обувките на Антонели, който е във втория си сезон в Мерцедес, той потвърди, че няма да му дава съвети в такава надпревара за титлата, предвид собствените си амбиции и тези на Ферари, макар че похвали работата в Мерцедес за подкрепата на тийнейджъра в психическата страна на спорта.

"Кими се справя чудесно, но все пак сме конкуренти и няма да му давам съвети", каза Хамилтън с усмивка, преди да се обърне към собствения си опит. "Мисля, че лично за мен, когато през 2007 г. се борех за титлата, беше много трудно, въпреки че бях малко по-голям от Антонели, бях на 22 години. Ситуацията беше много различни тогава. Не мисля, че имах същата система за подкрепа, каквато има той, например, днес на мястото, където работех. Тото Волф се справи чудесно, като го обгради с подходящата подкрепа, а аз определено не усещах това. Екипът беше мил и всичко беше наред, но нямаше подходящите елементи около мен, които да ме подкрепят, да ми помогнат да остана стабилен и да ме насочват, и беше доста интензивно, особено през първата ми година."

