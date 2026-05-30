Босът дърпал конците от ареста: Операция срещу международен наркотрафик

Мъж е задържан при опит да изнесе през ГКПП “Кулата” над половин килограм хероин, друг е дърпал конците на организирана престъпна група за международен наркотрафик от ареста. На територията на областите Благоевград и Кюстендил продължава мащабна полицейска акция на ГДБОП и прокуратурата срещу разпространението на наркотици. Това съобщават на страницата на МВР в интернет. В хода на акцията е арестуван мъж, идентифициран като куриера на групата. Той е задържан непосредствено преди ГКПП “Кулата”, малко след 3 часа тази сутрин, при опит да изнесе над половин килограм наркотично вещество (бруто тегло 0,530 кг), което на направен полеви тест реагира на хероин.

Двама от организацията са с присъди

Акцията се реализира под надзора на Окръжна прокуратура - Благоевград по образувано досъдебно производство срещу престъпна група за международен трафик на наркотични вещества - предимно кокаин и хероин, от Република България към Република Гърция, както и за разпространение на наркотични вещества в двете области.

Снимка МВР

Установено е, че лидерът на престъпната група осъществява контрол над дейността й от ареста в Благоевград. Към момента той, както и член на организацията, изтърпяват присъда “лишаване от свобода“ за друго престъпление.

При проведените над 10 действия по разследването се извършват лични обиски и претърсвания на адреси и автомобили.

По делото са извършени множество процесуални действия - разпити на свидетели, изискана е информация от мобилни оператори по законоустановения ред, както и са събрани доказателства относно местоположението и имотите, ползвани от лицата, чиято дейност е предмет на разследване.

