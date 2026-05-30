Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Босът дърпал конците от ареста: Операция срещу международен наркотрафик

30 май 2026, 12:22 часа 385 прочитания 0 коментара
Снимка: МВР
Босът дърпал конците от ареста: Операция срещу международен наркотрафик

Мъж е задържан при опит да изнесе през ГКПП “Кулата” над половин килограм хероин, друг е дърпал конците на организирана престъпна група за международен наркотрафик от ареста. На територията на областите Благоевград и Кюстендил продължава мащабна полицейска акция на ГДБОП и прокуратурата срещу разпространението на наркотици. Това съобщават на страницата на МВР в интернет. В хода на акцията е арестуван мъж, идентифициран като куриера на групата. Той е задържан непосредствено преди ГКПП “Кулата”, малко след 3 часа тази сутрин, при опит да изнесе над половин килограм наркотично вещество (бруто тегло 0,530 кг), което на направен полеви тест реагира на хероин.

Още: Само за денонощие: Петима задържани с наркотици в Софийско

Двама от организацията са с присъди

Акцията се реализира под надзора на Окръжна прокуратура - Благоевград по образувано досъдебно производство срещу престъпна група за международен трафик на наркотични вещества - предимно кокаин и хероин, от Република България към Република Гърция, както и за разпространение на наркотични вещества в двете области.

Снимка МВР

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Установено е, че лидерът на престъпната група осъществява контрол над дейността й от ареста в Благоевград. Към момента той, както и член на организацията, изтърпяват присъда “лишаване от свобода“ за друго престъпление.

Още: Наркотици за близо половин милион евро хвана ГДБОП

При проведените над 10 действия по разследването се извършват лични обиски и претърсвания на адреси и автомобили.

По делото са извършени множество процесуални действия - разпити на свидетели, изискана е информация от мобилни оператори по законоустановения ред, както и са събрани доказателства относно местоположението и имотите, ползвани от лицата, чиято дейност е предмет на разследване.

Още: Вместо цветя от Холандия, кокаин и злато: Заловиха мащабна контрабанда на "Капитан Андреево" (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Наркотици Полицейска акция трафик на наркотици хероин
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес