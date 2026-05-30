Затвориха временно летището в Мюнхен заради дрон

30 май 2026, 13:16 часа 450 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Летище Мюнхен бе временно затворено, след като в района е забелязан дрон, предава NEXTA.

Няколко самолета кръжаха над летището, или се отклоняваха към алтернативни летища, докато полетите остават преустановени.

Двама пилоти съобщиха за предполагаемо наблюдение на дрон малко след 9:00 ч. сутринта. Това съобщи говорителят на полицията Щефан Байер пред Bild.

Байер заяви, че всякаква активност и на двете писти е спряла и на мястото на инцидента са пристигнали голям брой полицаи.

"В координация с германския контрол на въздушното движение, органите за сигурност решиха да затворят пистите'', каза говорителят, добавяйки, че ''не е възможно да се каже колко дълго ще продължи затварянето''.

Летището възобнови дейността си около 10:05 часа сутринта, предават германските медии.

Мюнхен е второто по големина летище в Германия след Франкфурт на Майн и важен хъб на германската авиокомпания "Луфтханза“. През последните месеци многократно бяха съобщавани полети на дронове над обекти с критично значение за сигурността в няколко държави от ЕС и НАТО.

Летище "Мюнхен" и други германски летища също вече нееднократно бяха затваряни заради тревога за дронове.

Спасиана Кирилова
