Затвориха временно летището в Мюнхен заради дрон

Летище Мюнхен бе временно затворено, след като в района е забелязан дрон, предава NEXTA.

Няколко самолета кръжаха над летището, или се отклоняваха към алтернативни летища, докато полетите остават преустановени.

✈️ JUST IN: Munich Airport has been temporarily shut down after a drone was spotted in the area



Several aircraft are currently circling overhead or diverting to alternate airports while operations remain suspended. pic.twitter.com/fwjQpfL0IV — NEXTA (@nexta_tv) May 30, 2026

Двама пилоти съобщиха за предполагаемо наблюдение на дрон малко след 9:00 ч. сутринта. Това съобщи говорителят на полицията Щефан Байер пред Bild.

Байер заяви, че всякаква активност и на двете писти е спряла и на мястото на инцидента са пристигнали голям брой полицаи.

"В координация с германския контрол на въздушното движение, органите за сигурност решиха да затворят пистите'', каза говорителят, добавяйки, че ''не е възможно да се каже колко дълго ще продължи затварянето''.

Летището възобнови дейността си около 10:05 часа сутринта, предават германските медии.

Мюнхен е второто по големина летище в Германия след Франкфурт на Майн и важен хъб на германската авиокомпания "Луфтханза“. През последните месеци многократно бяха съобщавани полети на дронове над обекти с критично значение за сигурността в няколко държави от ЕС и НАТО.

Летище "Мюнхен" и други германски летища също вече нееднократно бяха затваряни заради тревога за дронове.