Премиерът на Тайланд отхвърли "мира на Тръмп" с Камбоджа. В бой влязоха украински танкове (ВИДЕО)

Тайландският премиер Анутин Чарнвиракул директно заяви, че не си спомня съвместната декларация за мир с Камбоджа, изкована под натиска на американския президент Доналд Тръмп и подписана в Малайзия, предаде азерската новинарска агенция APA. А причината да го каже е, че Тайланд е убеден – Камбоджа е открила огън първа. Анутин е категоричен – новото напрежение и избухнали боеве между двете държави няма да бъдат разрешени само с дипломатически разговори.
"Отговорът ни не е сигнал. Той е знак, че Камбоджа трябва да уважава суверенитета ни. Отсега нататък няма да има никакви преговори. За да спрат боевете, Камбоджа трябва да приеме курсът на действие на Тайланд", заяви тайландският премиер. Той не коментира колко време може да продължи войната, това било въпрос на военна стратегия.
It seems that the "war Trump finished" is flaring up again. Fighting on the Thailand–Cambodia border is not subsiding. The Thai army has crossed into Cambodia and captured two settlements, and the air force is carrying out airstrikes along the border. pic.twitter.com/7OBSAAShf3— WarTranslated (@wartranslated) December 9, 2025
Междувременно се появиха и видеокадри, които показват, че тайландците използват украински танкове Оплот-Т. През 2018 година "Укробронпром" обяви, че доставката на тези танкове за Тайланд е завършена, по сключен договор. Поръчката беше за 54 танка, но имаше затруднения те да бъдат произведени навреме.
⚡️ Wow! Ukrainian Oplot-T tanks spotted in combat with the Thai Army— NEXTA (@nexta_tv) December 9, 2025
The Thai military has been recorded using Ukrainian Oplot-T tanks in a clash with Cambodian forces.
Sources say this is the first documented combat use of these tanks — and the footage is already spreading… pic.twitter.com/X8c5watz1J
