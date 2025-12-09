Спорт:

Премиерът на Тайланд отхвърли "мира на Тръмп" с Камбоджа. В бой влязоха украински танкове (ВИДЕО)

09 декември 2025
Тайландският премиер Анутин Чарнвиракул директно заяви, че не си спомня съвместната декларация за мир с Камбоджа, изкована под натиска на американския президент Доналд Тръмп и подписана в Малайзия, предаде азерската новинарска агенция APA. А причината да го каже е, че Тайланд е убеден – Камбоджа е открила огън първа. Анутин е категоричен – новото напрежение и избухнали боеве между двете държави няма да бъдат разрешени само с дипломатически разговори.

"Отговорът ни не е сигнал. Той е знак, че Камбоджа трябва да уважава суверенитета ни. Отсега нататък няма да има никакви преговори. За да спрат боевете, Камбоджа трябва да приеме курсът на действие на Тайланд", заяви тайландският премиер. Той не коментира колко време може да продължи войната, това било въпрос на военна стратегия.

Междувременно се появиха и видеокадри, които показват, че тайландците използват украински танкове Оплот-Т. През 2018 година "Укробронпром" обяви, че доставката на тези танкове за Тайланд е завършена, по сключен договор. Поръчката беше за 54 танка, но имаше затруднения те да бъдат произведени навреме.

