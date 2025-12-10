Любов: Жена рискува живота си, за да спаси кучетата си от пожар (ВИДЕО)

Жена, рискува живота си, за да спаси своите домашни любимци. Случаят е от Филипините, град Мандауе. Сутринта сградата, в която е живяла жената е била обхваната от пламъци. Пристигналите на място пожарникари са били готови да спасят жената, но преди всичко тя се погрижила за безопасността на най-скъпото си - своите кучета. Едва след като се убедила, че домашните й любимци са в безопасност тя се спуснала по стълбата.

💔 In the Philippines, a woman risked everything in a fire to save what she valued most — her dogs



Early this morning, a massive fire broke out in Guizo, Mandaue City (Cebu, Philippines). The woman refused to leave anyone behind in the burning building.



Even at the most… pic.twitter.com/foPo4zZqC9 — NEXTA (@nexta_tv) December 10, 2025

Жена клонира починалото си куче за 50 000 долара, но скоро съжали

Куриоз

Припомняме, че преди дни стана известна историята на куче, изминало повече от 3600 километра път, за да се върне у дома след 5 години. Чоко изчезнал от дома си в Калифорния през 2021 г. и се озовало, вързано за ограда в Детройт почти пет години по-късно.

Историята на кучето започва в Антилоуп, Калифорния, където грижовен стопанин го осиновява през март 2016 г. За съжаление, през май 2021 г. Чоко изчезва от дома си и повече не се връща. "Собственичката му никога не изгуби надежда. Тя знаеше, че има микрочип, и продължи да го търси", споделят от Helping Paws and Claws в публикация във Facebook за кученцето.

Над 3600 километра път: Куче се връща у дома след 5 години (ВИДЕО)

Калифорнийската организация за защита на животните се включва в историята на Чоко, когато кучето се появява отново в Детройт, Мичиган - на хиляди километри от дома, сякаш от нищото. Почти пет години след изчезването му, кучето е намерено изоставено и вързано за ограда пред приют за животни в края на ноември 2025 г.

Кучета и котки вместо деца: Осъзнат избор или бягство от отговорност?