"Хамас" отказва да се разоръжи напълно

11 декември 2025, 09:49 часа 297 прочитания 0 коментара
Радикалната палестинска групировка "Хамас" не е съгласна да се разоръжи напълно. Това е съобщил неин високопоставен представител пред катарската телевизия "Ал Джазира".

Разоръжаването е ключово условие във втория етап от американския мирен план за Газа, който прекрати масираните израелски бойни действия в палестинския анклав в началото на октомври.

"Хамас" е съгласна само да "замрази" въоръжаването си, тоест да го складира, коментира Халед Мешаал, председател на Политическото бюро на Палестинското движение за ислямска съпротива.

Друго важно условие в мирния план е разполагането на международни миротворчески сили в Ивицата Газа. Мешаал заяви, че "Хамас" не може да се съгласи и с това. Според лидера на групировката това би означавало международна окупация, предаде БНР.

"Хамас" допуска единствено мироопазващи сили по границата с Израел. 

Източник: Getty Images

Мир на косъм

В края на миналия месец лидерите на палестинското радикално движение заявиха пред американските посредници, че споразумението за прекратяване на огъня в Ивицата Газа е "разтрогнато" и изразиха готовност да подновят бойните действия.

Те обвиниха Израел в нарушаване на примирието, съобщи телевизионният канал Al Hadath.

Представителите на "Хамас" информираха Стивън Уиткоф, пратеника за Близкия изток на американския президент Доналд Тръмп и зетя на американския президент Джаред Кушнер, че "споразумението е изтекло и движението е готово за битка".

От "Хамас" подчертаха, че прекратяването на огъня трябва да бъде взаимно и заяви, че "Газа няма да стане Ливан".

Десислава Любомирова
