Любопитно:

Шейхът на ОАЕ нареди отпускането на 550 млн. долара за Глобалния хуманитарен план

10 декември 2025, 14:19 часа 240 прочитания 0 коментара
Шейхът на ОАЕ нареди отпускането на 550 млн. долара за Глобалния хуманитарен план

По указание на президента на Обединените Арабски Емирства шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахян ОАЕ обявиха значителен ангажимент в размер на 550 милиона щатски долара в подкрепа на Глобалния хуманитарен план (ГХП) на ООН. Планът цели през 2026 г. да събере 33 милиарда долара, за да подпомогне около 135 милиона души в рамките на 23 хуманитарни операции по света, включително програми за бежанци и мигранти.

Първостепенната цел на помощта е да бъде защитен животът на до 87 милиона души, които се нуждаят от спешна подкрепа, чрез финансиране в размер на 23 милиарда долара. 

Том Флечър, заместник-генерален секретар на ООН и координатор на хуманитарната помощ при извънредни ситуации приветства новината, като заяви: "Нашият глобален призив цели да спаси живота на хората там, където ударите са най-силни и да превърне плановете в реална защита. Бързата и щедра подкрепа на ОАЕ за плана ни за 2026 г. изпраща силен сигнал, насочен към хората, които се нуждаят най-много." 

Още: Судан: Оръжия от ЕС подхранват военните престъпления, България е замесена

Изпълнителният директор на УНИЦЕФ Катрин Ръсел заяви: "УНИЦЕФ високо цени щедрата подкрепа на ОАЕ, която значително ще помогне за спасяването и подобряването на живота на деца, засегнати от хуманитарни кризи. Тъй като нуждите растат по-бързо от финансирането, това е особено важен момент, който надгражда стратегическото партньорство на УНИЦЕФ с ОАЕ".

ОАЕ официално обявиха първия виртуален член на емиратското семейство

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
ОАЕ ООН хуманитарна помощ
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес