Полша незабавно ще разположи свои войници в балтийските държави, ако руският диктатор Владимир Путин реши да атакува там - Варшава ще го направи без да чака одобрението на НАТО. Това съобщава полското издание Onet, като автор на материала е Витолд Юраш.

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В случай на руска провокация по военен път срещу някоя от балтийските държави (възможност, която все по-често излиза на дневен ред), Варшава не възнамерява да чака официалното задействане на член 5 от Северноатлантическия договор, твърди полската медия.

Източници в полското правителство - двама министри, заявиха пред изданието, че евентуални разногласия по въпроса се отнасят само до това колко полски войници и военна техника да тръгнат към съответната балтийска държава, обект на агресия на армията на Путин. Най-вероятно това ще включва бързо разполагане на полски специални части - но е възможно и да има по-мащабна реакция.

Защо Полша би действала така - във Варшава се опасяват, че НАТО взема решения прекалено мудно. Полският премиер Доналд Туск и неговите министри смятат, че ако има бърза реакция от един член на Алианса, то и останалите членове ще бъдат под натиск и също ще реагират по-бързо, а не да се чудят какво точно значи член 5 от Договора за НАТО. Иначе, при бавна реакция и бавно вземане на решения, НАТО де факто ще се разпадне - а така на Москва ще бъде даден ясен сигнал, че ако руската армия не се изтегли веднага, влиза във война с целия пакт, гласи полската логика.

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