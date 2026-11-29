"Когато бяхме млади, бяхме против империализма, а сега стигнахме дотам да водим напълно имперска война". Думите са на Даниил Туленков, който е лежал в затвора в Русия и е бил част от руското щурмово подразделение "ЩормZ/ЩурмZ", което беше еквивалент на водената от загиналия в самолетна катастрофа руски олигарх Евгений Пригожин ЧВК "Вагнер". "ЩормZ/ЩурмZ" е именно такава "военна компания" и тя в огромна степен се попълваше от руски затворници, самият Туленков влиза там в качеството си на такъв.

Пред журналиста Юрий Дуд, Туленков даде дълго интервю и говори по голямата тема как и защо изобщо има война в Украйна. Говори от своя личен опит – по-директен опит от неговия здраве му кажи. "Не съм единственият, който участва във война, която му е екзестенциално чужда. За мен войната, която Русия подпали с Украйна, е като тази на САЩ във Виетнам. Тази аналогия я цитирам многократно и в мои канали (в социалните мрежи)", заяви Туленков. Кой е той – ПРИПОМНЕТЕ СИ: Изнасилвали са родители пред децата им: Z-блогър с разказ какво са правили негов командир и другарите му

"Нашият народ умря от фантомните болки на неразрешен имперски комплекс. Няма нищо друго в основата на смъртта им" - тези думи на Туленков са особено силни.

"Това е война, от която никой няма нужда, но тя съществува като обективен факт и засяга огромна част от руснаците. И колкото по-дълго продължава, толкова по-трудно е да не засегне и теб. Участвах във войната постфактум – когато страната, на която съм гражданин, влезе във войната. Не бях от тези, които разнасяха коктейли „Молотов“ в съседна държава, когато Гиркин (бел. ред. - бившият т.нар. вътрешен министър на т.нар. ДНР Игор Гиркин-Стрелков, който сега лежи в руски затвор заради дискредитация на руската армия и екстремизъм) и другарите му безчинстваха и т.н. За мен това е огромна разлика", уточни Туленков – ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ: Изтече видеозапис, разкриващ огромната лъжа, с която Путин започна войната в Украйна (ОБЗОР – ВИДЕО)

“Nobody needs this war”. Daniil Tulenkov, a former member of the Storm Z unit, gave a lengthy interview to Yuri Dud. One statement stands out above all: “Our people died for the phantom pains of an unresolved imperial complex. There is nothing else at the root of their deaths.” He himself admits that he went to war solely to get out of prison. Russians often like to pretend they don’t understand anything. They’re just ordinary people, while the grown-up men in the Kremlin make all the decisions. But that’s not true. They understand perfectly well. Their motives are simply deeply self-serving. — NEXTA (@nexta_tv) November 28, 2026