Путин се самопредложи за умиротворител в Близкия изток

16 януари 2026, 12:42 часа 356 прочитания 0 коментара
Руският диктатор Владимир Путин и израелският премиер Бенямин Нетаняху ка обсъдили по телефона ситуацията в Близкия изток и конкретно - в Иран, съобщиха от Кремъл на 16 януари. Издирваният от Международния наказателен съд в Хага лидер е предложил на също издирвания от МНС за военни престъпления министър-председател помощта на Русия за посредничество по отношение на Техеран.

Путин е заявил пред Нетаняху, че подкрепя „засилване на политическите и дипломатическите усилия за осигуряване на стабилност и сигурност в региона“, гласи съобщението на Кремъл, който - под прякото ръководство на Путин - води вече четвърта година агресивна война в Украйна.

"Руската страна потвърди ангажимента си да продължи посредническите усилия и да насърчава конструктивен диалог с участието на всички заинтересовани страни. Лидерите се споразумяха също да поддържат контакти на различни нива", добавят от президентската администрация на Русия.

Путин е разговарял и с иранския президент Масуд Пезешкиан

Снимка: Путин и Пезешкан, Kremlin.ru

В отделно изявление от Кремъл обявиха, че Путин е разговарял по телефона с иранския президент Масуд Пезешкиан - на фона на продължаващите масови протести на иранците срещу режима и документираните престъпления на властта в Техеран: Кръв и трупове: "Амнести" събра шокиращи доказателства от протестите в Иран (ВИДЕО).

Руският диктатор ще продължи "усилията си за деескалация на ситуацията в региона", заяви пред репортери неговият говорител Дмитрий Песков.

Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Израел Бенямин Нетаняху Русия Владимир Путин Иран война Украйна протести Иран Масуд Пезешкиан
