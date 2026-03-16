Ракета падна върху кола в Абу Даби, има цивилна жертва

Цивилен палестинец бе убит днес в покрайнините на столицата на Обединените арабски емирства (ОАЕ) Абу Даби, след като ракета е ударила автомобила му, съобщиха властите.
Властите "са се намесили след инцидент в района на Ал Бахия, при който ракета е ударила цивилен автомобил, което е довело до смъртта на палестински гражданин", се посочва в изявление на правителствената пресслужба на Абу Даби.
Иран продължава ударите си срещу страни от Персийския залив, в отговор на военната операция, която предприеха САЩ и Израел срещу Ислямската република.
Abu Dhabi is under heavy bombardment this morning. — aiman abdin (@justiceforabdin) March 16, 2026