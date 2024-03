Ракета порази чуждестранни работници в Израел (ВИДЕО)

Противотанкова ракета е поразила "чуждестранни работници в плантация", убивайки един от тях и ранявайки най-малко още седем, се казва в изявление на "Маген Давид Адом", израелския еквивалент на Червения кръст.

Сред ранените, които са индийски граждани, двама са в тежко състояние, допълват спасителите, които не съобщават националността на загиналия. Всички пострадали, евакуирани с хеликоптер, са на възраст около 30 години.

🚨 A settler has been killed, and 8 others are wounded, 4 seriously, as a result of an anti-tank missile being fired from Lebanon towards "Margaliot" in northeastern occupied Palestine.



The wounded arrive at "Beilinson" Hospital in Tel Aviv. pic.twitter.com/WlpuAVEEFu