Разделяне на Газа между Израел и "Хамас" е много вероятно, планът на Тръмп се проваля

Поредна лоша новина за миротвореца Доналд Тръмп - на практика, разделяне на Ивицата Газа между контролирана от Израел и контролирана от "Хамас" територия става все по-вероятна перспектива. Това съобщават множество източници на Reuters, които отбелязват, че няма напредък по плана на американския президент за прекратяване на войната отвъд подписано примирие. Шестима европейски служители, които са пряко запознати с действията за изпълнение на следващата фаза от плана, казват, че възстановяването на палестинския анклав вероятно ще се ограничи до контролираната от Израел зона, а това може да доведе до години на разделение.

Още: Какво предвижда планът на Тръмп за Близкия изток? (ВИДЕО)

Какво е положението при първа фаза от плана?

Съгласно първата фаза на плана, която влезе в сила на 10 октомври, израелската армия в момента контролира 53% от територията, включително голяма част от земеделските земи, заедно с Рафах в южната част на Ивицата Газа, части от град Газа (на север) и други градски райони.

Почти всички 2 милиона души в анклава са натъпкани в палаткови лагери и при развалините на разрушени градове в останалата част от Ивицата Газа, която е под контрола на "Хамас".

Снимка: Getty Images

Още: "Хамас" е готова да предаде властта на комитет от палестинци

"Хамас" отказва да се разоръжи, а Израел не иска участие на Палестинската автономия във властта

Следващият етап от плана на Тръмп предвижда Израел да се оттегли още по-далеч от така наречената "Жълта линия", договорена във връзка с прекратяването на огъня. Трябва и да се установи преходна власт, която да управлява Газа, като се спрягат имената на палестински технократи. Другите точки са разполагането на многонационални сили за сигурност, които да поемат функциите на израелската армия, разоръжаването на "Хамас" и началото на възстановяването на Ивицата Газа.

Само че планът не предвижда срокове или механизми за изпълнение. Междувременно "Хамас" не е предала телата на всички заложници и отказва да се разоръжи въпреки уж дадените обещания в частни разговори с американските пратеници: Уиткоф за важна точка в плана за Газа: "Хамас" ни казаха, че ще се разоръжат.

Израел пък отхвърля всякакво участие в Газа на подкрепяната от редица западни страни Палестинска автономия. Несигурността относно многонационалните сили също продължава да витае във въздуха.

Без сериозен натиск от страна на САЩ за излизане от задънената улица "Жълтата линия", изглежда, ще се превърне фактически в граница, разделяща Ивицата Газа за неопределено време, казват цели 18 източника, цитирани от Reuters.

Още: Русия да плати за щетите в Украйна, а защо Израел не плаща за Газа? Уволниха журналист заради този въпрос (ВИДЕО)