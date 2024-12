Роснефт и Reliance се споразумяха за най-голямата доставка на петрол между Индия и Русия

Руската държавна петролна компания Роснефт се съгласи да доставя близо 500 000 барела на ден суров петрол на индийската частна рафинерия Reliance в най-голямата досега енергийна сделка между двете страни. Това съобщи Ройтерс, като се позова на източници, запознати със сделката. 10-годишното споразумение възлиза на 0,5% от световното предлагане и е на стойност приблизително 13 милиарда долара годишно по днешни цени.

Това допълнително би циментирало енергийните отношения между Индия и Русия, която е под тежки западни санкции заради нахлуването й в Украйна.

Роснефт не отговори на исканията за коментар, пише Ройтерс.

Reliance обяви, че работи с международни доставчици, включително от Русия, и сделките се основават на пазарни условия. Компанията отказа допълнителен коментар по търговски въпроси, позовавайки се на поверителността на споразуменията за доставка.

Сделката идва преди планираното посещение на руския президент Владимир Путин в Индия и след като новоизбраният президент на САЩ Доналд Тръмп заяви, че иска да накара Москва и Киев да спрат войната веднага щом той встъпи в длъжност през януари.

Руският петрол представлява повече от една трета от енергийния внос на Индия. Индия стана най-големият вносител на руски суров петрол, след като Европейският съюз, преди това най-големият купувач, наложи санкции върху вноса на руски петрол в отговор на нахлуването в Украйна през 2022 г.

