Кремъл все повече разчита на Индия, за да компенсира недостига на работна ръка, и иска Ню Делхи да подкрепи производството на дронове, които Русия да използва във войната си срещу Украйна. На 5 декември шефът на руския държавен отбранителен конгломерат „Ростех“ Сергей Чемезов заяви, че Москва води преговори с Индия за начало на производство на руски дронове, включително „Ланцет“, в южноазиатската страна.

Ден по-рано руският диктатор Владимир Путин заяви в интервю за India Today, че Русия не само продава оръжие на Индия, но и прехвърля технологии за корабостроене, производство на ракети и авиационния сектор. Диктаторът твърди, че Индия използва руски изтребители Су-57, произвежда танкове T-90 и съвместно разработени ракети BrahMos на своя територия.

Анализатори отбелязват, че подобни изявления на Путин и шефа на "Ростех" показват, че Москва може би обмисля разширяване на сътрудничеството с Индия, за да включи съвместно производство на дронове. Русия вероятно планира да използва тези дронове във войната си срещу Украйна – може би в замяна на трансфер на нови руски технологии и боен опит към Индия, пише американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

Известно е също, че делегация от Центъра за пилотиране на безпилотни летателни апарати в Смоленск е пристигнала в Индия, за да изпълни задачи в рамките на руско-индийското стратегическо партньорство.

Русия приема "трудови мигранти" от Индия

На 5 декември руският вицепремиер Денис Мантуров заяви, че Русия може да приеме „неограничен брой“ трудови мигранти от Индия по силата на ново двустранно споразумение за трудова мобилност, подписано същия ден в Ню Делхи.

Снимка: Kremlin.ru

Според Мантуров в руския промишлен сектор липсват 800 000 работници, а в секторите на търговията, строителството и услугите липсват 1,5 милиона души. Заместник-премиерът заяви, че на Русия ще ѝ отнеме повече от година, за да създаде необходимите условия за приемане, наемане и обработка на документите на индийските мигранти.

В същото време, на 6 декември, шефът на окупационните власти в Херсонска област, инсталираният от Кремъл Владимир Салдо, заяви, че наскоро проведен международен инвестиционен форум в Москва е обсъдил възможно сътрудничество с индийски партньори. Салдо твърди, че окупационните власти са готови да привлекат индийски трудови мигранти, за да „укрепят селскостопанската индустрия в региона”, и са готови да сътрудничат с индийски партньори, за да интегрират окупираната Херсонска област в „международни търговски коридори”.

Освен това вече беше съобщено, че Индия планира да обсъди закупуването на руски изтребители и системи за противоракетна отбрана. Известно е също, че Индия ще наеме от Русия атомна подводница за 10 години. Сделката е на стойност 2 милиарда долара.

