Рибари спасиха бебе тюлен край турския курорт Мармарис (ВИДЕО)

В малкото пристанище Серче, разположено между кварталите Сьогют и Ташлиджа в района на турския курорт Мармарис, рибари и капитан Озден Селчук се погрижиха за бебе от застрашена средиземноморски вид тюлен, което се оказа на брега след буря. Топлото отношение на рибарите към малкото животно буквално разтопи сърцата на свидетелите на спасителната акция.

"Ще те излекуваме, синко!"

От Marmaris TV съобщават, че лошите метеорологични условия са създали трудности за местните рибари, които са се оказали в района пристанището. Бебето тюлен, загубило посоката си заради бурята, беше намерено на брега и веднага поставено на безопасно място от капитан Селчук и екипа му.

Рибарите са се свързали с Дирекцията за опазване на природата и националните паркове, като поставили измореното и застудяло животно в каса, увито с одеяло, за да го стоплят.

В социалните мрежи се появиха и кадри на животното. Рибарите записали момента с телефоните си, като във видео се чува как нежно говорят на тюлена, опитвайки се да го успокоят: "Виж, няма да ядем улова си. Ще те излекуваме, синко. Дори да сме рибари, имаме съвест и те обичаме. Скоро ще дойдат и ще те отведат."

Искреното отношение на рибарите се превърна в малък, но трогателен момент за всички свидетели. Тяхната грижа е още едно доказателство, че човешката съвест и любов към животните могат да преодолеят всяка буря.

