Руски танкове навлязоха във Волчанск (ВИДЕО)

Украинските въоръжени сили държат центъра на града и там се водят улични боеве. Беше отбелязано също, че Волчанск е под украински контрол на почти 80-85%, пише още УНИАН.

„Ситуацията в града остава тежка, тъй като врагът идва от север, заема позиции по външните улици на северните покрайнини на град Волчанск. Продължават тежките боеве“, каза началникът на сектор „Патрулна полиция“ Алексей Харковски.

Навлизането на танкове не минава безболезнено за руснаците - един техен танк със сигурност е унищожен:

On the northern outskirts of Vovchansk, a Russian tank was destroyed. pic.twitter.com/aM0kEPm0oR