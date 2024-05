Боевете в Украйна: Серия ВИДЕА показва размера на загубите

(КАРТА) Тези данни дават най-обща представа за следното – като цяло има леко намаление на интензивността на боевете по официална информация на украинския генщаб (11 отбити руски пехотни атаки за деня спрямо 13 отбити руски пехотни атаки предишния ден). Видимо обаче руснаците опитват да разширят фронта около Вовчанск (Волчанск на руски, на 6 километра южно от границата с Русия), най-вече север-северозапад – по линиите Старица-Бугруватка (руското военно министерство обяви Бугроватка за превзета) и Гатище - Плетеновка. Във второто направление на руската операция – към село Липци, на запад от Вовчанск, руското настъпление изглежда още повече се забавя. По украински данни, руснаците контролират изцяло село Лукянци, но село Зелено е обратно в украински ръце, а село Глубоко е зона на боеве и поделен контрол. Забавно е как популярният руски военен телеграм канал "Рибар" изобщо отрича, че при Зелено имало боеве в специализирания си обзор за Харковска област.

(КАРТА) Има нова поредица от геолокализирани видеокадри, които показват, че руската армия прави всичко възможно да влезе на повече места във Вовчанск. От северозапад, откъм село Бугроватка, руски щурмови групи са пробвали да навлезнат в града (СНИМКИ и КАРТА). Бомбардирана е и сградата на детска градина номер 6 – от руските сили (СНИМКИ и КАРТА). "Рибар" твърди, че тя е превзета, както и училище номер 1, но няма гелокализирани данни за руски части на територията на двете учебни заведения, само видеокадри от бомбардировки:

Освен това, има данни и за руски атаки от североизток на Вовчанск и лек руски напредък – откъм вилната зона Тихо (КАРТА и СНИМКИ)

Кой печели?

Определено мъглата на войната във Вовчанск до голяма степен не позволява да се каже дали руската операция върви успешно или украинците са на път да я спрат. Данните продължават да са противоречиви.

От една страна – основен "алтернативен" източник стана прокремълският телеграм канал Shot. Тонът там е приповдигнат – руснаците напредват, вече владеят месокомбината на Вовчанск и 7 улици:

От друга страна – излизат видеокадри, показващи унищожаване на руски войници и руска военна техника в Харковска област. Поредните такива са точно от настъпление на малка щурмова група, която е посрещната от унищожителен артилерийски огън, изглежда с касетъчни боеприпаси. Говорителят на украинското командване "Хортиця" лейтенант Назар Волошин изрично коментира, че украинците разчистват покрайнините на Вовчанск от руски щурмови групи с прицелен артилерийски огън и дронове. За 14 май украинският генщаб твърди, че са убити и ранени 162 руски войници и са унищожени 26 единици руска бронирана техника (1510 убити и ранени руски войници на целия фронт за денонощието), а руското военно министерство съобщава за 135 убити и ранени украински войници и 2 унищожени бронирани машини. Данните и от двете страни, особено руските, подлежат на проверка за достоверност: Шойгу изби цялата украинска армия: ВИДЕА, доказващи противното

Геолокализирани видеокадри обаче показват по-голяма руска щурмова група, която напредва необезпокоявано през гористата местност западно от Вовчанск. Възмущението на публикувалият кадрите (украински ветеран от Донбас) е, че няма кой да обстреля тази група, която е достатъчно голяма, за да се отдели артилерийски ресурс или да се използват дронове:

Once again, I want to note that while the lack of aid to Ukraine greatly contributed to what we are seeing right now in #Kharkiv, the key problem was still the command that failed to prepare for a well-known Russian offensive.



The units were simply not prepared to fight. It's… pic.twitter.com/ivLLdm1bEm — ✙ Constantine ✙ (@Teoyaomiquu) May 13, 2024

Популярният украински телеграм канал Deep State пък се възмущава, че заграждения тип "драконови зъби" срещу танкове и тежка бронирана техника на практика стоят безполезни при село Липци, а украинските данъкоплатци са плащали за това:

Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец също прави кратко обобщение. Според него, ръководителят на украинското разузнаване генерал Кирило Буданов е прибързал с изявленията за пълна стабилизация в Харковска област. Машовец смята, че руснаците са много близо до това да отрежат пътя Старица – Бугруватка, в района на автомобилния мост над река Сиверски Донец, южно от Старица. Специално за Бугруватка се хвали и популярният руски военен телеграм канал "Рибар" в дневния си обзор. Руски части държат няколко сгради и в посока откъм село Гатище, но не успяват да се разгърнат към селата Синелниково и Кигелно и по този начин да заобиколят Вовчанск от югозапад, казва украинският военен експерт. Той предполага, че при това положение руснаците ще щурмуват челно и това ще увеличи загубите им.

Иначе в Харковска област евакуират и животни, не само хора. Досега са евакуирани няколко хиляди души, по данни отпреди денонощие на ръководителя на Харковската военновременна администрация Олег Синегубов става въпрос за 7500 души дотук.

Evacuation of cats and dogs from the border village in Kharkiv region - video from social networks pic.twitter.com/zf338WBm9e — NEXTA (@nexta_tv) May 14, 2024

Войната в Украйна: Ситуацията извън Харковска област

Общо за вчерашния ден е имало 145 бойни сблъсъка по целия фронт в Украйна съгласно сводката на украинския генщаб – с други думи, интензивността на боевете не се променя съществено. Най-горещо е Покровското направление – на запад от Авдеевка, с 33 отбити руски пехотни атаки от общо 40 регистрирани. В Краматорското направление, т.е. Часов Яр, има 12 отбити руски пехотни атаки от общо 21, 9 операции на руснаците още не са приключили и в техните рамки се водят боеве. На север в посока към Северск, 20-30 километра от Часов Яр, са спрени 5 от 9 руски пехотни атаки, останалите 4 руски операции все още не са завършили. В Кураховското направление (Красногоровка и Григоровка) има 7 отбити руски пехотни атаки, още 2 руски операции се развиват към момента.

The 47th Mechanized showed how FPV drones, artillery and an M2A2 Bradley IFV work together.



"The drone stopped the enemy armored vehicles, eliminating several occupants, including the driver, and igniting the armoured vehicle. The legendary Bradley and the artillery of our… pic.twitter.com/VFCB9OK2W7 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 14, 2024

(КАРТА) За Часов Яр популярният украински телеграм канал Deep State посочва, че има лек руски напредък от север, откъм Богдановка (5-6 километра северозападно от Бахмут) към Калиновка. Появяват се и все повече видеа, показващи големи загуби на руснаците в бронирана техника – има и видеокадри от украинска щурмова операция "отвътре":

Assault battalion "Black Swan" of the 255th strike group of the Armed Forces of Ukraine" holding defence in Chasiv Yar, 14 May 2024.https://t.co/MRDkOs0OsP pic.twitter.com/cHu2sBADhI — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) May 14, 2024

In the Bakhmut direction near Andriivka, a Russian blyatmobile was taken out while also other destroyed equipment can be seen burning. pic.twitter.com/f3sjoLF9vS — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 14, 2024

On board with a unit from GUR 'KRAKEN', who's part of the defense in Chasiv Yar. Until now, Russian have not managed to get closer to or inside the city. pic.twitter.com/f1GXiTz7p9 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 14, 2024

В другите направления на фронта явно няма някаква голяма промяна – навсякъде руснаците държат инициативата и опитват да пробият, но през изминалия ден има единствено данни от източници като "Рибар" за продължаващи боеве и завзети нови позиции от руснаците при Нетайлово, най-южната точка на линията на боевете в Покровското направление.

Руският пропагандист и военен блогър Семьон Пегов е по-картинен в обзора си, но не и категоричен – има тактически руски успехи в Красногоровка и Григоровка (Кураховско направление). Какви точно са успехите не казва – за сметка на това има видеокадри как при атака със 17 руски бронирани машини оцеляват само 6: Руската лятна офанзива: Няма да е нито Харков, нито Киев – оценка на украински полковник