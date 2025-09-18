С малко помощ: Тайван произвежда ракета и подводен дрон

Тайван ще произведе съвместно ракета и подводен дрон с американска компания за първи път, казаха официални лица, докато Тайпе се стреми да стимулира местното производство на оръжия и боеприпаси, съобщи италианската информационна агенция ANSA. Тайванският национален институт за наука и технологии Chung-Shan (NCSIST) се споразумя по-рано тази година с американската отбранителна фирма Anduril за съвместно производство на Barracuda-500, евтина автономна крилата ракета.

Подписаха споразумение

Днес институтът Ncsist и американската фирма Anduril подписаха друго споразумение за съвместно производство на подводния дрон на компанията. Това са първите споразумения от този вид между Тайван и чуждестранна компания, каза президентът на NCSIST Ли Ших-чианг пред AFP.

„Нашата цел е по време на война, дори по време на блокада, да можем да произвеждаме всяко оръжие, от което се нуждаем, за да се защитим“, каза Ли в кулоарите на изложението за аерокосмическа и отбранителна технология в Тайпе, където е изложена Barracuda.

Целта е масово производството

Ръководителят на Anduril за Тайван, Алекс Чанг, каза, че целта на съвместното сътрудничество е "масово производство" и устойчивост на местното производство. Компанията ще "работи в тясно сътрудничество" със Съединените щати и Тайван, каза Чанг пред AFP. Ncsist каза, че ще са необходими 18 месеца за изграждането на веригата за доставки в Тайван за Barracuda-500, която използва 100% тайвански компоненти.