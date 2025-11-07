С обвинение в геноцид: Прокуратурата в Истанбул издаде заповед за арест за Бенямин Нетаняху

Главната прокуратура на Истанбул издаде заповед за арест израелския премиер Бенямин Нетаняху и още 36 души по обвинения в извършване на геноцид. Това съобщиха от прокуратурата в петък. Заповедите за арест са издадени като част от разследване на предполагаеми военни престъпления и зверства, извършени по време на атаките на Израел в Газа. Според съобщенията сред заподозрените са висши израелски политически и военни фигури, обвинени в ръководене или улесняване на атаки, довели до убийството на над 68 000 палестинци, предимно жени и деца.

След подаването на наказателна жалба до Главната прокуратура, председателят на Адвокатската колегия на Истанбул Ясин Шамлъ проведе пресконференция пред съдебната палата в града, осъждайки Израел за извършването на геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления в Газа, въпреки подписването на споразумение за прекратяване на огъня.

Шамлъ заяви, че действията на Израел не се ограничават само до Газа, подчертавайки, че „терористичната структура на Израел“ се е превърнала в заплаха за цялото човечество. Той отбеляза, че само през последните две години Израел е извършил атаки в Ливан, Сирия, Тунис, Иран, Катар, Йемен, Ирак, Малта и Египет, предава Сабах.

Той добави, че адвокатската колегия е подала жалби до Международния наказателен съд и Службата на ООН за правата на човека, след което МНС е издал заповеди за арест на двама израелски служители, обвинени в геноцид. Шамлъ заключи, че извършителите на геноцид един ден ще бъдат подведени под отговорност пред закона, добавяйки, че Международната асоциация на адвокатите и Истанбулската адвокатска колегия № 2 ще продължат да бъдат „гласът на съвестта на човечеството и защитниците на справедливостта“.

