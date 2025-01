Самолет на руска авиокомпания, пътуващ от Дубай за Москва, кацна спешно в Астрахан (ВИДЕО)

Пътнически полет на руската авиокомпания „Победа“, движещ се от Дубай за Москва, се е приземил спешно в град Астрахан в Южна Русия, след като е подал сигнал за бедствие над Каспийско море, съобщи агенция "Интерфакс", позовавайки се на руските служби за спешна помощ. Boeing 737 е подал сигнала заради предупреждение от пожарен детектор в багажното отделение, гласи информацията, цитирана от Reuters. Всички пътници и членове на екипажа са невредими.

Кацането в Астрахан е било благополучно. Засега няма повече информация за инцидента, станал днес, 29 януари.

Още: Сирия възобнови полетите до Дубай

A Boeing 737 on the Dubai-Moscow flight sent an SOS signal over the Caspian Sea.



Was the russian air defense active again? pic.twitter.com/ixKpYISejK