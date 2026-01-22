САЩ показаха плана за Газа, Николай Младенов ще "забърква" всички "нужни съставки" за мир (ВИДЕО)

САЩ представиха "генерален план" за бъдещето на Ивицата Газа по време на Световния икономически форум в Давос. Зетят на президента Доналд Тръмп - Джаред Къшнър, който беше ключова фигура в посредничеството за мир в палестинския анклав, показа карта и добави, че планът ще се изпълнява на етапи и ще включва жилища за работници, 100% заетост и „възможности за всички“. "Хората ни питат какъв е план Б. Нямаме план Б, имаме план А. Подписахме споразумение. Всички сме ангажирани то да проработи", коментира Къшнър.

Ще се строят градове за два-три милиона души в продължение на три години, допълни той.

Jared Kushner shares slides that reveal the master plan for a new Gaza. 👇 pic.twitter.com/PI1KqRhMBR — Dawn Clancy (@dawnmclancy) January 22, 2026

Къшнър отправи и призив, след като каза, че вижда „много хора, които се опитват да ескалират ситуацията“: „Просто се успокойте за 30 дни. Мисля, че войната приключи, нека да направим всичко възможно, за да работим заедно, нашата цел тук е мирът между Израел и палестинския народ", каза той. "Всички искат да живеят мирно, всички искат да живеят с достойнство, нека насочим усилията си към насърчаване на онези, които работят за изграждането на това".

"Генералният план" бе показан, след като Доналд Тръмп официално учреди своя Съвет за мир, към който и България се присъедини - чрез премиера в оставка Росен Желязков: Въпреки бойкота на ЕС: Желязков вкара България в Съвета за мир на Тръмп (ВИДЕО).

Jared Kushner’s Gaza “master plan” is being presented in 4 staged cities, rebuilt south → north:

1.Rafah

2.Khan Younis

3.Central Camps

4.Gaza City



The reporting described it as a long-term reconstruction vision (“Project Sunrise”) involving major redevelopment, including ideas… pic.twitter.com/41OIMhpRN5 — Ncole ✡︎ (@ncole_r) January 22, 2026

Тръмп за Ивицата Газа: "Погледнете този красив имот"

Тръмп излезе на сцената в Давос, за да благодари на Джаред Къшнър и на своя пратеник Стив Уиткоф за работата им по договарянето на мирното споразумение за Ивицата Газа и разработването на план за територията. Съветът за мир също е пряко свързан с Газа - той бе създаден именно заради палестинския анклав, но се посочва, че ще разглежда и други конфликти.

Доналд Тръмп коментира "генералния план" за Газа по следния начин: „В сърцето си съм човек, занимаващ се с недвижими имоти, и за мен всичко се свежда до местоположението. Казах: погледнете това място на брега на морето, погледнете този красив имот, какво би могъл да бъде той за толкова много хора. Ще бъде толкова, толкова страхотно. Хората, които живеят в такава бедност, ще започнат да живеят толкова добре. Но всичко започна с местоположението".

Николай Младенов: "Имаме необходимите съставки за мир в Газа"

Новоназначеният върховен представител за Газа, който ще е връзката на място с палестинските технократи (временното управление на анклава) и изпълнителния борд за мир, е българският дипломат Николай Младенов.

Снимка: Министерски съвет

„Твърде дълго жителите на Газа, палестинците и израелците живеят в конфликт, със смърт, с разруха“, каза той в Давос. „Сега страницата се обръща и дали това ще стане успешно, зависи от всички нас". Младенов заяви, че има "необходимите съставки за това“.

„Имаме лидерството на Съединените щати и президента Тръмп, имаме чудесна група от страни, които се присъединяват към Съвета за мир, и още ще се присъединят. Имаме фантастичен палестински екип на място и трябва да го накараме да работи", допълни бившият ни външен министър.

Той помоли всички, които гледат речта му, да „забравят за минута своите аргументи, да забравят страховете си, да забравят притесненията си“.

„Моля, спрете да слушате слуховете и клюките.Концентрирайте се върху това, което трябва да направим днес, защото бъдещето на два милиона палестинци е заложено на карта", обяви Младенов, цитиран от Sky News.

