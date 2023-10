САЩ, Великобритания, Франция, Германия и Италия със съвместно изявление в подкрепа на Израел

В него те осъждат нападението на "Хамас" и ужасяващите терористични актове срещу цивилни. "През последните дни светът наблюдава с ужас как терористите на "Хамас" избиват семейства в домовете им, убиха над 200 млади хора на музикален фестивал, отвлякоха жени, деца и цели семейства, които сега са държани като заложници", се казва в изявлението.

Лидерите на петте държави обещаха, че техните страни ще подкрепят Израел в усилията му да защити народа си и подчертаха, че "сега не е моментът която и да е враждебна спрямо Израел страна да използва тези атаки, за да извлече печалба".

Междувременно британският премиер Риши Сунак участва в молитва в синагога в Лондон в памет на жертвите на терористичната атака в Израел.

„Исках да дойда тук тази вечер, за да ви подкрепя в този час на скръб за жертвите на един абсолютно отвратителен терористичен акт. Да бъда с вас в часа на молитва, докато мислим за тези, които са задържани като заложници, както и за вашите приятели и близки, които търсят убежище в скривалища или рискуват живота си на фронтовата линия. (...) Като министър-председател на тази страна, аз заявявам недвусмислено - хората (от Газа), които подкрепят "Хамас", носят пълна отговорност за тази ужасяваща атака. Те ["Хамас"] не са бойци. Те не са борци за свобода. Те са терористи.“

