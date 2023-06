Северна Корея изстреля балистична ракета в Японско море

Южнокорейските военни също потвърдиха изстрелването на предполагаема балистична ракета към Японско море, съобщи информационната агенция Yonhap, както и Japan Times.

В неделя Япония удължи срока на заповедта за унищожаване на всяка севернокорейска балистична ракета или отломка, която застрашава територията на страната, след като обявеният от Пхенян прозорец за изстрелване на сателит изтече същия ден. В крайна сметка шпионският сателит на Северна Корея се разби в морето, след като не успя да бъде изведен в орбита.

Подробности за полета все още не са оповестени.

