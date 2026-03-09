Лайфстайл:

При данни пред ФБР как Тръмп опитал да насили тийнейджърка: Феминистки поискаха Джефри Епстийн да не бъде забравян (ВИДЕО)

09 март 2026, 6:26 часа 433 прочитания 0 коментара
Феминистки протестираха срещу сексуалния престъпник Джефри Епстийн, с искане случаят да не се забравя. Те твърдят, че случаят се е превърнал в символ на "безнаказаността на елита", който според тях е избегнал отговорност. Протестът има за цел да повиши осведомеността относно експлоатацията и въпроса за отговорността на влиятелни фигури, участващи в разследванията. Още: "Не го познавам": Хилари Клинтън след 7-часовото си изслушване по делото "Епстийн"

ВИДЕО, 18+, от шумния протест!

Припомняме, че Министерството на правосъдието на САЩ публикува три документа от разпити на ФБР с жена, която твърди, че е била сексуално насилена от президента Доналд Тръмп, когато е била непълнолетна. Според нейните показания тя се запознала с Тръмп чрез финансиста Джефри Епстийн. Документите представляват резюмета на интервюта на ФБР, известни като FBI 302, проведени между август и октомври 2019 г. Името на жената е заличено в публикуваните материали.

Според министерството, тези документи са били пропуснати поради грешка при предишната проверка, когато били "неправилно кодирани като дублирани" и затова не били публикувани заедно с другите материали в разследването. Но ФБР счита, че няма достатъчно доказателства за продължаване на случая - засега. 

Случаят

Снимка: Getty images

Още: Нови документи по делото "Епстийн" уличават Тръмп в нападение на непълнолетно момиче

По думите на жената, когато е била между 13 и 15 години, Епстийн я е завел в сграда в Ню Йорк или Ню Джърси, където я е представил на Тръмп. Тя описва мястото като "много висока сграда с огромни стаи". Жената разказва, че Тръмп "не харесал, че съм като момче-момиче".

Тя твърди, че първоначално в помещението е имало и други хора, но Тръмп ги е помолил да излязат. Според резюмето на разпита той казал нещо "в смисъл на: "Нека те науча как трябва да се държат малките момичета". След това, по думите ѝ, той разкопчал панталона си и насочил главата ѝ към гениталиите си.

Жената заявява, че го е ухапала, след като той се опитал да я принуди към орален секс. Тя твърди, че в отговор Тръмп я хванал за косата и я ударил отстрани по главата. Според разказа ѝ той извикал: "Махнете тази малка к**ка оттук", след което други хора влезли обратно в стаята. В документите не се посочва как е приключил инцидентът.

В едно от интервютата жената казва на агентите, че вече работи с адвокати и иска да бъде откровена за "предстоящ граждански иск", за да се избегне евентуален конфликт на интереси.

Още: Заради снимка: Прекъснаха изслушването на Хилари Клинтън за връзките ѝ с Епстийн

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Доналд Тръмп Изнасилване САЩ Джефри Епщайн Джефри Епстийн Досиетата Епстийн
