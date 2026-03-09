Паника на летище в САЩ: Евакуираха пътници заради бомба (ВИДЕО)

Потенциална заплаха доведе до евакуация на пътниците от международното летище в Канзас Сити. Сигналът е бил получен около 11:15 часа местно време. Пътниците от полетите, които са кацнали след обявяването на евакуацията, са били принудени да изчакат в самолетите. Около 2000 души са били изведени от терминала на пистата, а самолетите, които вече са кацнали, са задържани на пистата за рулиране.
ОЩЕ: Хаос по летищата: Близо 14 000 полета са отменени заради войната в Иран
ФБР и полицията разследват заплахата. Предварителните доклади сочат, че в сградата на летището е открита бомба.
Говорителят на летището съобщи, че терминалът е отново отворен. Той уточни, че летището в Канзас Сити е било затворено в продължение на около два часа.
🚨About 2,000 people evacuated from Kansas City airport in the U.S. — AP— NEXTA (@nexta_tv) March 8, 2026
After a reported threat, the entire terminal was evacuated, and planes that had already landed were held on the taxiway.
The FBI and police are investigating the threat — preliminary reports say a bomb… pic.twitter.com/p9rhtkz63A