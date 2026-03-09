Спорт:

Паника на летище в САЩ: Евакуираха пътници заради бомба (ВИДЕО)

09 март 2026, 6:20 часа 394 прочитания 0 коментара
Потенциална заплаха доведе до евакуация на пътниците от международното летище в Канзас Сити. Сигналът е бил получен около 11:15 часа местно време. Пътниците от полетите, които са кацнали след обявяването на евакуацията, са били принудени да изчакат в самолетите. Около 2000 души са били изведени от терминала на пистата, а самолетите, които вече са кацнали, са задържани на пистата за рулиране.

ФБР и полицията разследват заплахата. Предварителните доклади сочат, че в сградата на летището е открита бомба.

Говорителят на летището съобщи, че терминалът е отново отворен. Той уточни, че летището в Канзас Сити е било затворено в продължение на около два часа.

