"Атаките трябва да спрат": Макрон разговаря с Тръмп и Пезешкиан за конфликта с Иран

Френският президент Еманюел Макрон е провел телефонни разговори с американския си колега Доналд Тръмп и с иранския държавен глава Масуд Пезешкиан. Това става преди пътуването му до Кипър, за да "засили сигурността" около тази страна членка на ЕС в Източното Средиземноморие, предаде Франс прес, цитирана от БТА. "Подчертах необходимостта Иран незабавно да прекрати атаките си срещу страните в региона", заяви френският президент.

Макрон е първият западен лидер, който разговаря с иранския си колега след избухването на войната. "Иран трябва освен това да гарантира свободата на корабоплаването, като прекрати фактическото затваряне на Ормузкия проток", добави той.

Двамата държавни глави се договориха да продължат да поддържат контакт.

След разговора Макрон написа в социалната мрежа "X", че е изразил пред Пезешкиан "сериозното си безпокойство за развитието на ядрената и ракетната програма на Иран, както и дестабилизиращите му действия в региона, които лежат в основата на сегашния конфликт".

"Дипломатическо решение днес е необходимо както никога, за да се отговори на тези ключови предизвикателства, да се сложи край на ескалацията и да се запази мира", е добавил френският президент.

До момента няма подробности за естеството на проведения разговор с Тръмп.