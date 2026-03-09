Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Петролът заши звучен шамар на повтарящия "само глупаците мислят различно" Тръмп (ВИДЕО)

Когато се използват изрази като "рязък скок" за цената на петрола, обикновено има известно преувеличение – не и сега. Цената и на двата основни сорта петрол вече прескочи 115 долара на барел, в електронната търговия според актуалната информация в платформата за следене на живо на CNBC. Поскъпването е с почти 25% спрямо края на миналата работна седмица.

Европейският сорт Brent вече се търгува за 115,92 долара за барел, но беше преминал и границата от 116 долара за барел. Лекият суров петрол от САЩ е на 114,90 долара за барел, но също премина 115 долара – промените в цената настъпват по-бързо.

Вчера, 8 март, американският президент Доналд Тръмп написа в социалната си мрежа Truth Social, че цените на петрола сега били "краткосрочни" и щели бързо да паднат, "когато унищожаването на иранската ядрена заплаха приключи" и това било много малка цена, която САЩ трябвало да платят. "Само глупаци биха мислили различно", настоя Тръмп – какво мислят пазарите, вижда се.

В тон с Тръмп, говорителката на Белия дом Каролайн Левит обяви пред Fox News: "Краткосрочно смущение за дългосрочна печалба – да свалим мошеническия терористичен режим в Иран и да сложим край на ограниченията, които налагат на петрола и газа от Близкия изток, през Ормузкия проток".

Още на 7 март, Кувейт, петият по големина производител в ОПЕК, обяви съкращения на добива на петрол и работата на рафинериите си поради "ирански заплахи срещу безопасното преминаване на кораби през Ормузкия проток". Кувейтската държавна петролна корпорация не уточни размера на съкращенията. Добивът в Ирак, вторият по големина производител в ОПЕК, на практика се е сринал. Добивът от трите основни южни петролни находища е спаднал със 70% до 1,3 милиона барела на ден, съобщиха трима представители на индустрията пред Reuters. Тези находища са произвеждали 4,3 милиона барела на ден преди войната с Иран. А Обединените арабски емирства, третият по големина производител в ОПЕК, обявиха на 7 март, че "внимателно управляват нивата на офшорно производство, за да отговорят на изискванията за съхранение". Националната петролна компания на Абу Даби (ADNOC) заяви, че операциите ѝ на сушата продължават нормално.

Арабските държави от Персийския залив намаляват производството, защото им свършват складовете за съхранение, тъй като петролните барели се трупат и не могат да бъдат изнесени нормално през Ормуския проток. Около 20-25% от световното потребление на петрол се изнася през пролива.

Ивайло Ачев
