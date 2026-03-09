Лайфстайл:

Продължава евакуацията на българи, блокирани в Близкия изток

09 март 2026, 6:58 часа 388 прочитания 0 коментара
Продължава евакуацията на българи, блокирани в Близкия изток

Продължава евакуацията на български, блокирани в Близкия изток заради войната в Иран. Очаква се още наши сънародници да се завърнат у нас днес с чартърен полет от Малдивите. Активно се работи на властите и по връщането на наши сънародници от Кувейт, Катар и Бахрейн. Предвижда се извеждането им да стане през сухопътната граница със Саудитска Арабия и събирането им в Рияд. Протича и организацията по осъществяване на специален полет от саудитската столица.

ОЩЕ: МВнР с нови данни за евакуацията на българи от Близкия изток

От външно министерство препоръчаха да се избягват каквито и да е пътувания до Ливан. Призовават се българските граждани там да напуснат страната, като се възползват от всички налични безопасни към този момент възможности.

В неделя още 180 българи се прибраха от Дубай с полет на националния превозвач. Организацията за евакуация беше на два туроператора. Самолетът е минал през египетския град Хургада, за да презареди с гориво. Полетът от Дубай е продължил около 7 часа.

ОЩЕ: "Вече си плащаме сами": Дубай спира да поема хотелите на блокираните туристи

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

По данни на външното ни министерство около 2600 българи вече са се завърнали у нас от зоната на конфликта.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Дубай Полети евакуация война Иран
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес