Продължава евакуацията на българи, блокирани в Близкия изток

Продължава евакуацията на български, блокирани в Близкия изток заради войната в Иран. Очаква се още наши сънародници да се завърнат у нас днес с чартърен полет от Малдивите. Активно се работи на властите и по връщането на наши сънародници от Кувейт, Катар и Бахрейн. Предвижда се извеждането им да стане през сухопътната граница със Саудитска Арабия и събирането им в Рияд. Протича и организацията по осъществяване на специален полет от саудитската столица.

ОЩЕ: МВнР с нови данни за евакуацията на българи от Близкия изток

От външно министерство препоръчаха да се избягват каквито и да е пътувания до Ливан. Призовават се българските граждани там да напуснат страната, като се възползват от всички налични безопасни към този момент възможности.

В неделя още 180 българи се прибраха от Дубай с полет на националния превозвач. Организацията за евакуация беше на два туроператора. Самолетът е минал през египетския град Хургада, за да презареди с гориво. Полетът от Дубай е продължил около 7 часа.

ОЩЕ: "Вече си плащаме сами": Дубай спира да поема хотелите на блокираните туристи

По данни на външното ни министерство около 2600 българи вече са се завърнали у нас от зоната на конфликта.