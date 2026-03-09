С какво време посрещаме пролетта: Прогнозата на Николай Василковски

Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

09 март 2026, 7:37 часа
Температурите до края на седмицата ще скочат до 17-18 градуса. Сутрин в колата пускаме парното, а следобед климатика. Има едно захлаждане до началото на пролетта, но дневните температури се очаква да паднат до 12 градуса, заяви синоптикът Николай Василковски пред Нова телевизия. Още: Отиват ли си отрицателните температури? Седмична прогноза за времето за 9-15 март 2025 г.

Пролетта идва, но с какво време?

Снимка: iStock

По думите му има вероятност да падне малко сняг в някои предпланински региони. 

Пролетта ще започне с по-топло време и вероятно в края на март и началото на април ще бъдат по-малко сухи и повече дъждовни. 

Николай Василковски уточни, че снежната покривка по планините е достатъчна и скиорите могат да бъдат щастливи. "Скучно време - пролетно, така че да се наслаждаваме на времето, което предстои", призова Василковски. 

Антон Иванов
