Тръмп с първи коментар за новия лидер на Иран

Лаконичен коментар направи американският президент Доналд Тръмп след новината за избора на Моджтаба Хаменей за нов върховен лидер на Иран и в интервю за "Таймс ъв Израел" се ограничи с думите "Ще видим какво ще стане". Тръмп каза, че решението кога ще спре войната с Иран ще бъде взето от него "съвместно" с израелския премиер Бенямин Нетаняху.

Все пак американският президент даде да се разбере, че той ще има последната дума, като заяви: "Мисля, че решението ще бъде взаимно… донякъде. Ние си говорим. Ще взема решение в правилния момент, но всичко ще бъде взето предвид".

Той каза, че без него и Нетаняху Иран е щял да унищожи Израел.

Тръмп отново изрази недоволството си, че израелският президент Ицхак Херцог не е помилвал Нетаняху по делото за корупция с думите "Кажете на този президент да го помилва веднага".

Припомняме, че Моджтаба Хаменей е син на загиналия преди дни върховен лидер на Иран аятолах Али Хаменей. Той отдавна беше смятан за претендент за поста, още преди израелски удар да убие баща му и въпреки обстоятелството, че той никога не е бил избиран или назначаван на правителствена позиция.