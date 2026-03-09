Войната в Украйна:

Планът на Иран да победи САЩ и Израел: Подготвен месеци наред икономически хаос с ракети и дронове

09 март 2026, 7:08 часа 578 прочитания 1 коментар
Планът на Иран да победи САЩ и Израел: Подготвен месеци наред икономически хаос с ракети и дронове

Иран има специално разработен план, за да се защити от война, започната от САЩ и Израел срещу Ислямската република. Това е било направено още след 12-дневната война между Иран и Израел от началото на лятото на 2025 година. Планът е с кодово име "Безразсъден" (Madman), съобщава The New York Times.

Още: Китай почна да помага на Иран. Наченки на раздор в Техеран. Ракети "Катюша" удариха посолството на САЩ в Ирак (ВИДЕО)

Каква е основната цел на иранската стратегия? Отговорът - да превърне войната в по-скъпо начинание за САЩ и Израел, отколкото те могат да платят. При това говорим на първо място от икономическа гледна точка - а основен елемент в това отношение са страните-производителки на петрол в Близкия изток. Всичко трябва да е икономически непоносимо на първо място за арабските държави и оттам "да прелее" към САЩ и Израел - туризъм, енергетика, транспорт и корабоплаване.

На първия етап Иран е трябвало да удари Израел; на втория - американски военни бази в арабски страни; а на третия - да атакува цивилни цели в арабски страни, включително летища, хотели и посолства, където може да се крият американци. Иран изпълни и трите етапа на плана в рамките на няколко дни след началото на войната. Нещо повече - в предишните месеци ирански представители са предупредили арабските си съседи какво мислят да правят, ако САЩ и Израел тръгнат на война. Иранските шиитски милиции в Ирак, както и "Хизбула" в Ливан също са били поставени в режим "подготовка" да помагат. Затова и арабските държави усилено са лобирали пред Тръмп да не започва война.

Още: Петролът заши звучен шамар на повтарящия "само глупаците мислят различно" Тръмп (ВИДЕО)

Цената и кой ще издържи

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

The New York Times вече съобщи, че войната срещу Иран е струвала на САЩ около 6 милиарда долара през първата седмица, включително около 4 милиарда долара, изразходвани за боеприпаси, предимно ракети-прехващачи. Над 50 000 американски военни са ангажирани с военните операции в Иран. Но всъщност Иран най-много е обстрелвал ОАЕ до момента, над 2 пъти повече като изразходвани ракети и далекобойни дронове, отколкото Израел - вижте графиката. Тенденцията на сериозен спад при изстрелването на ракети и далекобойни дронове от Иран е факт, след като американците и израелците са поразили над 4000 цели в Иран, но Техеран още не е обезоръжен изцяло и може да парализира петролната индустрия в Персийския залив:

Цели шестима източници от иранския режим са разказали пред американската медия, че вече убитият аятолах Али Хаменей е определил четири нива на наследяване, за да гарантира, че няма да има вакуум във властта по време на войната. Показателно е, че няма яснота какви в крайна сметка са американските цели в тази война - смяна на режима, смяна на фигурите в режима, унищожаване на иранската ядрена програма и програмата за ирански балистични ракети и дронове, всичко накуп? В рамките само на 8 март Тръмп вече предяви претенции да одобри кой да е новият ирански лидер и поиска Иран "да се предаде безусловно", ефективно пращайки в кошчето за боклук по-рано говорено от държавния му секретар Марко Рубио как САЩ искали всъщност унищожение на иранската ядрена програма и на програмата за балистични ракети на Техеран.

Тръмп се кълне, че още първата атака срещу Али Хаменей е избила толкова много висши фигури за иранския режим, че повечето кандидати дори от второ и трето ниво да поемат властта са мъртви. Но Иран все още не се предава - чии сили ще са повече в крайна сметка?

Още: Новият върховен лидер на Иран: Кой е Моджтаба Хаменей

Източник: The New York Times

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Иран ирански ракети ирански дронове война Иран операция "Безразсъден"
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес