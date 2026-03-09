Планът на Иран да победи САЩ и Израел: Подготвен месеци наред икономически хаос с ракети и дронове

Иран има специално разработен план, за да се защити от война, започната от САЩ и Израел срещу Ислямската република. Това е било направено още след 12-дневната война между Иран и Израел от началото на лятото на 2025 година. Планът е с кодово име "Безразсъден" (Madman), съобщава The New York Times.

Каква е основната цел на иранската стратегия? Отговорът - да превърне войната в по-скъпо начинание за САЩ и Израел, отколкото те могат да платят. При това говорим на първо място от икономическа гледна точка - а основен елемент в това отношение са страните-производителки на петрол в Близкия изток. Всичко трябва да е икономически непоносимо на първо място за арабските държави и оттам "да прелее" към САЩ и Израел - туризъм, енергетика, транспорт и корабоплаване.

На първия етап Иран е трябвало да удари Израел; на втория - американски военни бази в арабски страни; а на третия - да атакува цивилни цели в арабски страни, включително летища, хотели и посолства, където може да се крият американци. Иран изпълни и трите етапа на плана в рамките на няколко дни след началото на войната. Нещо повече - в предишните месеци ирански представители са предупредили арабските си съседи какво мислят да правят, ако САЩ и Израел тръгнат на война. Иранските шиитски милиции в Ирак, както и "Хизбула" в Ливан също са били поставени в режим "подготовка" да помагат. Затова и арабските държави усилено са лобирали пред Тръмп да не започва война.

The BAPCO refinery, the largest oil refinery in Bahrain, was hit by Iranian strikes earlier this morning. pic.twitter.com/8UbejjmynR — Clash Report (@clashreport) March 9, 2026

Цената и кой ще издържи

The New York Times вече съобщи, че войната срещу Иран е струвала на САЩ около 6 милиарда долара през първата седмица, включително около 4 милиарда долара, изразходвани за боеприпаси, предимно ракети-прехващачи. Над 50 000 американски военни са ангажирани с военните операции в Иран. Но всъщност Иран най-много е обстрелвал ОАЕ до момента, над 2 пъти повече като изразходвани ракети и далекобойни дронове, отколкото Израел - вижте графиката. Тенденцията на сериозен спад при изстрелването на ракети и далекобойни дронове от Иран е факт, след като американците и израелците са поразили над 4000 цели в Иран, но Техеран още не е обезоръжен изцяло и може да парализира петролната индустрия в Персийския залив:

UAE claims Iran targeted UAE the hardest, accounting for 42.8% of all strikes (1,276+), more than double Israel’s 20.1% (about 600 strikes).



Kuwait follows with 16.8% (~500 strikes), while Bahrain (6.6%) and Saudi Arabia (5.4%) make up smaller shares of the nearly 2,981 recorded… pic.twitter.com/cCBNMdv6lX — Clash Report (@clashreport) March 8, 2026

Iran fired 810 ballistic missiles and 1,245 drones in the first 8 days of the conflict, per IDF, US Air University of Defense, and OSINT data. Daily launches have fallen sharply: from 350 missiles and 294 drones on day 1 to 15 missiles and 12 drones on day 8. #Iran pic.twitter.com/ZZMyp0ISaQ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 7, 2026

Цели шестима източници от иранския режим са разказали пред американската медия, че вече убитият аятолах Али Хаменей е определил четири нива на наследяване, за да гарантира, че няма да има вакуум във властта по време на войната. Показателно е, че няма яснота какви в крайна сметка са американските цели в тази война - смяна на режима, смяна на фигурите в режима, унищожаване на иранската ядрена програма и програмата за ирански балистични ракети и дронове, всичко накуп? В рамките само на 8 март Тръмп вече предяви претенции да одобри кой да е новият ирански лидер и поиска Иран "да се предаде безусловно", ефективно пращайки в кошчето за боклук по-рано говорено от държавния му секретар Марко Рубио как САЩ искали всъщност унищожение на иранската ядрена програма и на програмата за балистични ракети на Техеран.

Тръмп се кълне, че още първата атака срещу Али Хаменей е избила толкова много висши фигури за иранския режим, че повечето кандидати дори от второ и трето ниво да поемат властта са мъртви. Но Иран все още не се предава - чии сили ще са повече в крайна сметка?

📸 Iran's new Supreme Leader Seyed Mojtaba Khamenei. pic.twitter.com/rdAhhiWUr5 — Clash Report (@clashreport) March 8, 2026

Източник: The New York Times