The Sun: Великобритания има резерви от газ за само 2 дни. Така ли е?

Ако Великобритания бъде изцяло лишена от внос на газ от чужбина, британските резерви ще стигнат за около 1,5 - 2 дни. Това твърди британският таблоид The Sun, на фона на опасения, че втечненият газ от Близкия изток за Острова ще секне.

Още: До 70% шоково поскъпване заради ефекта "Иран": Първо скача газа, а след това - тока, торовете и храните

Нови данни от оператора на газопровода National Gas показват, че Обединеното кралство в момента разполага с около 6700 GWh газ на склад – достатъчно, за да задоволи търсенето за приблизително 1,5-2 дни. Страната разчита в голяма степен на непрекъснат внос, включително газ от Норвегия, вътрешно производство от Северно море и доставки на втечнен природен газ, особено от Съединените щати. Поради ограничените складови условия, Обединеното кралство често трябва да предлага по-високи цени, за да привлече доставки от чужбина – което означава, че сега плаща едни от най-високите цени на едро на газ в Европа.

Но британското правителство настоява, че твърденията, че страната има "само 2 дни газ", са подвеждащи, казвайки, че енергийната система разчита на разнообразна комбинация от източници на доставки, а не на големи резерви.

Експерти предупреждават, че ситуацията може да се влоши, ако затварянето на Ормузкия проток продължи. Анализатори от американската инвестиционна банка Goldman Sachs прогнозираха, че цените на петрола ще надхвърлят 100 долара за барел заради Ормузкия проток - и началото на работната седмица показа точно това, като цената излетя далеч над 100 долара, вече 115 - ОЩЕ: Петролът заши звучен шамар на повтарящия "само глупаците мислят различно" Тръмп (ВИДЕО)