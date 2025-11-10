След експлозията в индийската столица: Арестуваха собственика на взривилата се кола (ВИДЕО)

По последни данни най-малко осем души са загинали, а 24 са ранени при експлозията на автомобил в центъра на индийската столица Ню Делхи. Собственикът на колата-бомба е арестуван. Властите са задействали службите за борба с тероризма. На място са изпратени и съдебни лекари. Взривът е станал в час-пик, когато хората се връщали от работа. В социалните мрежи се появиха и видеа от момента на експлозията.

Russia continues to disturb 🛰️ satellite and RNSS signals, affecting European countries’ critical infrastructure and services.



➡️ Ahead of the next ITU #RRB (10–14 Nov), we strongly condemn these unacceptable actions and call on Russia to stop. — MFA Bulgaria (@MFABulgaria) November 10, 2025

В района има метростанция, която е в близост до историческата забележителност Червената крепост в стария град на Делхи. Според полицията кола с ниска скорост е спряла на червен светофар и след това се взривила. Опожарени са поне 6 други автомобила както и много рикши. Премиерът Нарендра Моди изрази съболезнования на семействата, загубили близки хора и заяви, че наблюдава развитието на ситуацията.

Още: Инцидент или тероризъм: Убити и ранени при мощен взрив в центъра на столицата на Индия (ВИДЕО)