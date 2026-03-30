След Хаменей: Историк твърди, че САЩ не искат смяна на режима, а хаос в Иран

Френският историк и демограф Еманюел Тод даде интервю за японското издание Bunshun, в което разкри мнението си за истински причини за атаката на САЩ срещу Иран. Тод, автор на "Поражението на Запада", преведена на 27 езика, счита, че администрацията на Тръмп напълно е "загубила връзка с реалността".

Интервюто идва на фона на рязката ескалация в Близкия изток, при която върховният лидер на Иран Али Хаменей беше убит с въздушен удар. Според Тод обаче дори това развитие не означава, че основната цел е била смяна на режима. "Дали атаката срещу Иран е имала за цел свалянето на ислямския режим? Силно се съмнявам", казва той.

По думите му дори при евентуална смяна на властта, страната не би се отклонила съществено от сегашния си курс: "Аятоласите щяха да бъдат заменени от националистически и патриотичен режим."

"Целта е дестабилизация, не промяна"

Тод твърди, че действията на Вашингтон трябва да се разглеждат като опит за дългосрочна дестабилизация. "Ако в Техеран беше избухнала гражданска война, страната щеше да бъде потопена в хаос за години напред. Тогава Иран щеше да загуби статута си на голяма сила", казва той и допълва: "Убеден съм, че това беше крайната цел."

Според него атаките срещу конкретни лидери са част от по-широка стратегия. "Нападенията срещу отделни лица имат за цел да сплашат не само вражеските държави, но и лидерите на съюзнически и приятелски държави."

"Империя на принудата" и политика чрез страх

В анализа си Тод стига до по-общ извод за трансформация на американската външна политика.

"Прибягвайки до подобни методи, Съединените щати на практика се превърнаха в "империя на изнудването". Настоящият подход към международните отношения е терористичен метод за доминиране чрез сплашване", казва той.

Историкът смята, че това показва промяна в баланса на институциите в самите САЩ, като ролята на разузнавателните структури нараства.

Критики към Тръмп и мълчанието на Ванс

Тод отправя и директни критики към президента Доналд Тръмп. "Той се държи така, сякаш е всемогъщ и искрено вярва в непобедимостта на САЩ. Не съм сигурен, че осъзнава какво се случва", казва историкът.

По отношение на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс той отбелязва липсата на ясно изразена позиция: "Напълно неясно е какво мисли той и каква е позицията му. Мисля, че това е един от ключовете за разбиране на настоящата ситуация."

Тод прави критичен прочит и на реакцията на европейските лидери. Той дава положителен пример с Педро Санчес, но е остро критичен към водещите страни в ЕС.

"Действията на лидерите на Франция, Германия и Великобритания изглеждат страхливи. Те се страхуват да кажат истината и се интересуват единствено от това да угодят на Съединените щати", казва той.

"Законът на джунглата" и рискът от нова надпревара във въоръжаването

Според Тод действията на САЩ и Израел могат да имат дългосрочни последици за глобалната сигурност. "Ако "законът на джунглата" надделее, много държави ще решат да се сдобият с ядрени оръжия – поне за самозащита", предупреждава той.

В заключение Тод определя поведението на САЩ като лишено от стратегическа логика. "Ако се опитаме да тълкуваме действията на САЩ единствено чрез рационалност, ще пропуснем същността", казва той.

По думите му става дума за "необуздан нихилизъм", който излиза извън рамките на традиционната геополитика.

Превод: Ганчо Каменарски