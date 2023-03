Стрелба в Баку, има ранени (ВИДЕО)

Местните медии информират за двама ранени. На място са пристигнали служители на реда. От пресслужбата на МВР на Азербайджан съобщават, че инцидентът се разследва.

A shooting took place in the central part of #Baku, #Azerbaijan. According to preliminary data, three people were injured. pic.twitter.com/90cLVRZWpw