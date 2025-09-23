"Това не е награда за "Хамас": Белгия призна палестинската държава

Белгия се присъедини към нарастващия брой страни, които признават палестинската държава, обяви премиерът Барт де Вевер пред ООН в Ню Йорк. В изказване на конференция за решението за две държави Де Вевер подчерта, че признаването не трябва да се разглежда като „награда за Хамас“. Той посочи, че мирът сега изглежда по-далечен от всякога заради разширяването на израелските селища на Западния бряг, продължаващата военна офанзива в Газа и „неописуемата хуманитарна криза“.

Макар да потвърди „силния политически и дипломатически сигнал“ на Белгия, министър-председателят настоя, че пълното правно признаване ще последва едва след като всички заложници бъдат освободени, „Хамас“ бъде отстранен от властта и в Палестина бъдат проведени избори. Изграждането на дипломатически връзки чрез посолства и международни споразумения ще зависи от разоръжаването на „Хамас“. Той също така призова арабските страни да признаят официално израелската държава, предаде белгийската новинарска агенция Белга, цитирана от БТА.

С тази стъпка Белгия се присъединява към Франция, Великобритания, Канада и Австралия, които наскоро се ангажираха с признаване на Палестина, но поставиха условия.

Още: Призната или не, палестинската държава изглежда по-далечна от всякога

Около 150 от 193-те държави членки на ООН вече признават Палестина, макар и с различни подходи. Израел и САЩ осъдиха последните решения за признаването на палестинската държава. Очаква се американският президент Доналд Тръмп да засегне въпроса пред Общото събрание на ООН днес, а израелският премиер Бенямин Нетаняху - в петък.

Желязков подкрепи Израел в момент на вълна от признания на Палестина