Войната в Украйна:

"Това не е награда за "Хамас": Белгия призна палестинската държава

23 септември 2025, 14:06 часа 185 прочитания 0 коментара
"Това не е награда за "Хамас": Белгия призна палестинската държава

Белгия се присъедини към нарастващия брой страни, които признават палестинската държава, обяви премиерът Барт де Вевер пред ООН в Ню Йорк. В изказване на конференция за решението за две държави Де Вевер подчерта, че признаването не трябва да се разглежда като „награда за Хамас“. Той посочи, че мирът сега изглежда по-далечен от всякога заради разширяването на израелските селища на Западния бряг, продължаващата военна офанзива в Газа и „неописуемата хуманитарна криза“.

Макар да потвърди „силния политически и дипломатически сигнал“ на Белгия, министър-председателят настоя, че пълното правно признаване ще последва едва след като всички заложници бъдат освободени, „Хамас“ бъде отстранен от властта и в Палестина бъдат проведени избори. Изграждането на дипломатически връзки чрез посолства и международни споразумения ще зависи от разоръжаването на „Хамас“. Той също така призова арабските страни да признаят официално израелската държава, предаде белгийската новинарска агенция Белга, цитирана от БТА. 

С тази стъпка Белгия се присъединява към Франция, Великобритания, Канада и Австралия, които наскоро се ангажираха с признаване на Палестина, но поставиха условия.  

Още: Призната или не, палестинската държава изглежда по-далечна от всякога

Около 150 от 193-те държави членки на ООН вече признават Палестина, макар и с различни подходи. Израел и САЩ осъдиха последните решения за признаването на палестинската държава. Очаква се американският президент Доналд Тръмп да засегне въпроса пред Общото събрание на ООН днес, а израелският премиер Бенямин Нетаняху - в петък.

Желязков подкрепи Израел в момент на вълна от признания на Палестина

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Палестина Хамас Белгия информация 2025
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес