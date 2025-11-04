Трябва да спрат: Гутереш осъди “кошмарното насилие“ в Газа и в Судан

Генералният секретар на ООН Антонио Гутереш предупреди срещу нарушенията на примирието в Газа, което сложи край на две години опустошителна война в палестинските територии.

В изявление пред репортери в кулоарите на Втората световна среща на върха за социално развитие в Доха Гутереш заяви, че е „дълбоко загрижен за продължаващите нарушения на примирието в Газа“.

„Те трябва да спрат и всички страни трябва да спазват решенията от първата фаза на мирното споразумение“, посочи той, цитиран от АФП и БГНЕС.

Гутереш също така призова за прекратяване на насилието в Судан и предупреди, че кризата в страната бързо се влошава.

Той иска враждуващите страни да „седнат на масата за преговори и да сложат край на този кошмар на насилие – веднага“, като добави, че „ужасяващата криза в Судан излиза извън контрол“.

