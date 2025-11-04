Войната в Украйна:

Трябва да спрат: Гутереш осъди “кошмарното насилие“ в Газа и в Судан

04 ноември 2025, 10:56 часа 208 прочитания 0 коментара
Трябва да спрат: Гутереш осъди “кошмарното насилие“ в Газа и в Судан

Генералният секретар на ООН Антонио Гутереш предупреди срещу нарушенията на примирието в Газа, което сложи край на две години опустошителна война в палестинските територии.

В изявление пред репортери в кулоарите на Втората световна среща на върха за социално развитие в Доха Гутереш заяви, че е „дълбоко загрижен за продължаващите нарушения на примирието в Газа“.

„Те трябва да спрат и всички страни трябва да спазват решенията от първата фаза на мирното споразумение“, посочи той, цитиран от АФП и БГНЕС.

Още: Тръмп с картбланш: десетки жертви в Газа при нови удари, след като Израел обвини "Хамас" за убит войник

Гутереш също така призова за прекратяване на насилието в Судан и предупреди, че кризата в страната бързо се влошава.

Той иска враждуващите страни да „седнат на масата за преговори и да сложат край на този кошмар на насилие – веднага“, като добави, че „ужасяващата криза в Судан излиза извън контрол“.

Всичко за войната в Израел на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Още: Високо напрежение: Нетаняху нареди на армията "незабавни и мощни удари в ивицата Газа"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Ивицата Газа Судан Антонио Гутереш война Израел
Още от Азия
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес