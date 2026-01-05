Войната в Украйна:

В Иран става все по-зле: Режимът на аятолаха атакува и болници, за да арестува протестиращи (ВИДЕО)

Докато светът обърна поглед към Венецуела и поредната буквално изцепка на американския президент Доналд Тръмп, която преобръща света, в Иран ситуацията продължава да ескалира. Протестите срещу режима на аятолаха там стават все по-големи, а властите отговарят силово.

Видеокадри показват, че представители на иранските сили за сигурност буквално щурмуват болници и арестуват приети в тях ранени протестиращи. Има и видео, показващо обстановката отвътре в една от болниците. Нивото на бруталност продължава да ескалира, докато режимът се опитва да потуши вълненията:

По-рано в Ахваз избухна стрелба в жилищни райони, като се съобщава за ранени няколко цивилни. Иранските сили за сигурност бяха блокирани от горящи барикади, издигнати от демонстранти. В Махалат протестиращи подпалиха полицейски контролно-пропускателен пункт и кола, като един от тях използва самоделна огнехвъргачка срещу служители на реда. В провинция Илам опечалени скандираха "Смърт на Ислямската република" по време на погребение на убит протестиращ.

Според AFP, вече най-малко 12 души са били убити при протестите, а ирански държавни медии съобщиха за 1 убит представител на силите за сигурност при опит за атака срещу полицейски участък. Има данни и за най-малко 582 арестувани, по данни на Human Rights Watch. В 23 от 31 провинции в Иран има протести. Вчера, 4 януари, американският президент Доналд Тръмп предупреди, че Иран може да бъде ударен "много силно", ако продължават да загиват протестиращи. В прав текст американският президент го каза - ако властите в Иран убиват протестиращи, ще последва удар от САЩ.

