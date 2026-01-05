В Иран става все по-зле: Режимът на аятолаха атакува и болници, за да арестува протестиращи (ВИДЕО)

Докато светът обърна поглед към Венецуела и поредната буквално изцепка на американския президент Доналд Тръмп, която преобръща света, в Иран ситуацията продължава да ескалира. Протестите срещу режима на аятолаха там стават все по-големи, а властите отговарят силово.
Видеокадри показват, че представители на иранските сили за сигурност буквално щурмуват болници и арестуват приети в тях ранени протестиращи. Има и видео, показващо обстановката отвътре в една от болниците. Нивото на бруталност продължава да ескалира, докато режимът се опитва да потуши вълненията:
In Iran, security forces are storming hospitals to seize wounded protesters, including those injured earlier in Ilam. Another video shows a violent crackdown near the hospital. The level of brutality continues to escalate as the regime tries to suppress the unrest. https://t.co/kWx331GNyC pic.twitter.com/LosnX989bS— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 4, 2026
По-рано в Ахваз избухна стрелба в жилищни райони, като се съобщава за ранени няколко цивилни. Иранските сили за сигурност бяха блокирани от горящи барикади, издигнати от демонстранти. В Махалат протестиращи подпалиха полицейски контролно-пропускателен пункт и кола, като един от тях използва самоделна огнехвъргачка срещу служители на реда. В провинция Илам опечалени скандираха "Смърт на Ислямската република" по време на погребение на убит протестиращ.
Armed resistance is spreading across Iran as protests escalate. In Ahvaz, gunfire erupted in residential areas, with several civilians reportedly wounded. Security forces were blocked by flaming barricades set up by demonstrators. In Meheltat, protesters torched a police… pic.twitter.com/rwJDMlUCM9— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 4, 2026
Според AFP, вече най-малко 12 души са били убити при протестите, а ирански държавни медии съобщиха за 1 убит представител на силите за сигурност при опит за атака срещу полицейски участък. Има данни и за най-малко 582 арестувани, по данни на Human Rights Watch. В 23 от 31 провинции в Иран има протести. Вчера, 4 януари, американският президент Доналд Тръмп предупреди, че Иран може да бъде ударен "много силно", ако продължават да загиват протестиращи. В прав текст американският президент го каза - ако властите в Иран убиват протестиращи, ще последва удар от САЩ.
