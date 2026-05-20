Путин е бесен от ролята си на васален княз: Защо изтича до Пекин "на брифинг"

Точно преди посещението на Путин в Пекин, контролираната от Кремъл руска пропагандна медия Russia Today публикува статия, озаглавена "Пекин вече не може да смята Русия за младши партньор". Тази статия е забележителна поне по две причини, пише рускоезичният анализатор Shahin Shamil в своя профил във Фейсбук, коментирайки посещението на руския диктатор в Китай. Кои са тези две причини, според него?

На първо място това е директно признание от руска страна (и то от официален за Кремъл информационен канал), че действително Китай именно по този начин възприема Русия - като свой васал.

И на второ място - това е руско признание, че това е не само субективното мнение на Китай, но напълно отговаря на реалността, тъй като партньорството между двете страни просто не е равностойно.

И ето как продължава анализаторът:

"Но всъщност искам да попитам: какво искахте вие ​​в Кремъл?

Китайската икономика е 10 пъти по-голяма;

Населението на Китай е многократно по-голямо от това на Русия;

Русия снабдява Китай със суровини, а получава технологии и оборудване от Китай;

Китай представлява 30% от външната търговия на Русия, докато делът на Русия във външната търговия на Китай е едва 4%;

Русия, която се откъсна от Запада поради политиката на Путин, просто няма къде другаде да намери пари и пазари освен в Китай.

Като се има предвид всичко това, Русия може да се мери с Китай точно толкова, колкото кварталният отбор на двора с футболния отбор на Барселона.

Русия е слаба, Русия е зависима от Китай, Русия няма къде да избяга от Китай.

А Путин очевидно е ужасно разгневен от ролята си на васален княз. Толкова е бесен, че вече му идва да изкрещи - и точно това прави всъщност Russia Today като негов рупор.

Но Путин сам си е виновен за това, че Русия се е превърнала във васал, а в бъдеще може би дори в колония на Китай.

И когато Путин приказва за суверенитета на Русия, той също лъже. Защото мярката за този суверенитет вече не се определя в Москва, а в Пекин."

Васалът, на когото му съобщават каквото сметнат за нужно

В същия дух е и коментарът на друг известен руски анализатор и общественик, впрочем и бивш руски олигарх, Леонид Невзлин. Също във Фейсбук той обръща внимание на следното:

"Тръмп едва напусна Пекин, когато Путин вече бе на път за там. Той пристига в Китай във вторник, няколко дни след края на американското посещение. Кремъл дори не крие това - Русия иска да "обмени мнения относно контактите, които китайците са имали с американците".

Това е много красноречиво изявление. Путин няма да определя дневния ред; той отива на брифинг, за да разбере за какво са се споразумели САЩ и Китай и как това се отразява на интересите на Москва.

Асиметрията в отношенията между Русия и Китай отдавна е очевидна. Китай доставя повече от една трета от вноса на Русия и купува повече от една четвърт от износа ѝ. Русия представлява около 4% от външната търговия на Китай, по-малко от Виетнам. Войната в Иран временно увеличи стойността на руските енергийни ресурси – заради блокирания Ормузки проток, сибирският газ е с по-голямо търсене.

Путин също така отива в Китай с надеждата да натисне за споразумението за новия газопровод през Монголия - нещо, което Пекин обмисля от години и продължава да не взема решение.

Картината е ясна. Китай приема Тръмп, изслушва предложенията му и три дни по-късно приема Путин. Пекин е в центъра на тази дипломатическа совалка, като се възползва от всички страни. А Русия в тази конструкция не е равноправен съюзник, а зависим партньор, на когото съобщават това, което сметнат за необходимо."