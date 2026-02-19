Интервюиралият Путин Тъкър Карлсън се изкара жертва в Израел: Посолството на САЩ със звучен шамар

Скандалният журналист Тъкър Карлсън, който през 2024 г. нашумя със симпатиите си към Владимир Путин, когато отиде на крака в Кремъл да вземе интервю с него, се оплака вчера, 18 февруари, че е бил задържан в Израел при опита си да излети от страната. Това станало след като интервюирал посланика на САЩ Майк Хъкаби. По думите на Тъкър, той и екипът му били задържани на летище "Бен Гурион" в Тел Авив и подложени на разпити.

"Мъже, представили се като служители по сигурността на летището, взеха паспортите ни, отведоха изпълнителния ни продуцент в отделна стая и след това поискаха да разберат какво сме обсъждали с посланик Хъкаби", се оплака Тъкър Карлсън пред Daily Mail.

От посолството на САЩ в Израел обаче категорично се дистанцираха от информацията, разпространена от него. Оттам обявиха, че съобщението за задържане не отговаря на истината.

Представител на дипломатическата мисия посочи, че Карлсън е преминал стандартна паспортна проверка, по време на която са му задавани същите въпроси, които получават всички посетители на Израел, включително други дипломати и официални гости. Не е имало задържане или разпит, уточняват от посолството.