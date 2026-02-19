САЩ изтеглят всичките си войници от Сирия, но не заради Иран

Съединените щати се готвят да изтеглят близо 1000 останали свои войници от Сирия, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на трима официални американски представители. Явно Вашингтон се приближава към край на кампанията по преместване. Миналата седмица американската армия потвърди, че се изтегля от базата "Ал-Танф", разположена в южната част на Сирия, близо до границите с Ирак и Йордания. Обектът служеше като ключов център за операциите на глобалната коалиция срещу "Ислямска държава в Ирак и Леванта" (ИДИЛ), която дълго време контролираше големи части от Сирия и Ирак, докато не претърпя критични загуби през 2017 г.

Централното командване на САЩ (CENTCOM) заяви, че „организираното напускане“ от миналата седмица е „част от преднамерена и основана на условията трансформация“.

Изтеглянето ще се осъществява постепенно, не е свързано с Иран

В същото време WSJ посочи, че по-широкото изтегляне на американските войски от Сирия ще се осъществи през следващите два месеца. Администрацията на президента Доналд Тръмп обмисля пълно изтегляне от януари, ако не и още по-отрано.

Снимка: Getty Images

Според цитираните официални лица решението за изтегляне на войските от Сирия не е свързано с настоящото натрупване на американски военноморски и военновъздушни сили в други части на Близкия изток заради напрежението с Иран: Военни самолети на САЩ кацнаха на летище София: Ударна група към Иран (СНИМКИ).

През последните седмици администрацията на Тръмп заплаши с военни действия срещу Иран в отговор на репресиите срещу протестиращи и неудовлетворението от продължаващите преговори по ядрената програма на Ислямската република. Като част от тези заплахи САЩ засилиха военното си присъствие в региона близо до Иран. Втори самолетоносач, USS Gerald R Ford ("Джералд Форд"), в момента се насочва към района със своята ударна група, след като там вече е "Ейбрахам Линкълн".

Причината

Оттеглянето от Сирия е вследствие на споразумението, целящо преобразуване на сирийската структура за сигурност и консолидиране на държавната власт след години на разделен контрол. Споразумението предвижда интегрирането на Сирийските демократични сили (SDF/СДС), водени от кюрдски бойци (основният партньор на Вашингтон в борбата срещу ИДИЛ), в сирийската армия: Край на боевете в Сирия: Кюрдските бойци влизат в държавната армия, а кюрдите запазват правата си.

F/A-18 Super Hornets from Strike Fighter Squadron 14 land on the deck of USS Abraham Lincoln (CVN 72) in the Arabian Sea. When launched from a catapult an aircraft carrier, the Super Hornet can go from a full stop to airborne in under 3 seconds. pic.twitter.com/0mRLNMiwuJ — U.S. Central Command (@CENTCOM) February 18, 2026

Американските официални лица определиха споразумението като важна стъпка към националното единство и помирение след години на фрагментирано лидерство в Сирия. Споразумението беше сключено след подновен натиск от страна на сирийските правителствени сили под ръководството на временния президент Ахмед ал-Шараа да възстановят контрола над районите, които оставаха извън властта на Дамаск, особено в североизточната част на страната, където СДС имаха силни позиции: Тръмп е спрял боевете на Дамаск с кюрдите: Сложният пъзел в Сирия с "парче" от "Ислямска държава".

Впоследствие правителствените войски влязоха в смъртоносни сблъсъци със СДС и превзеха големи части от територията, контролирана от кюрдските бойци, което засили опасенията от по-широка конфронтация.

Подкрепеното от САЩ споразумение, постигнато на 29 януари, създаде крехко примирие и проправи пътя за преговори, довели в крайна сметка до сделка за интеграцията на двете сили.

