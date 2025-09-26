Тръмп: "Няма да позволя на Израел да анексира Западния бряг"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че няма да позволи на израелския премиер Бенямин Нетаняху да анексира окупирания вече от Израел Западен бряг - палестинската територия, която се намира на запад от река Йордан. В изявление пред репортери в Овалния кабинет преди речта на израелския министър-председател пред Общото събрание на ООН в петък, 26 септември, американският президент заяви: "Няма да позволя на Израел да анексира Западния бряг... Това няма да се случи".

Тръмп, който ще се срещне с Нетаняху в понеделник, заяви също, че споразумението за Ивицата Газа е "доста близо".

Още: Тръмп готов с нов план за разрешаване на кризата в Газа

Плановете на Израел да анексира Западния бряг

Израел е подложен на нарастващ международен натиск да сложи край на войната в Газа и окупацията на Западния бряг, след като редица западни държави официално признаха независима държава Палестина. Крайнодесните израелци виждат анексирането като начин да попречат на тази перспектива. Министри от кабинета на Бенямин Нетаняху са предупредили европейски лидери, че в отговор Израел може да анексира част или дори цялата "Зона C" – територия, която обхваща около 60% от Западния бряг, съобщи Axios, позовавайки се на израелски, американски и европейски източници: Израел се готви да анексира 60% от Западния бряг.

Ултранационалистите в управляващата коалиция на Нетаняху многократно призовават Израел да анексира напълно Западния бряг.

Снимка: Getty Images

Великобритания и Германия са предупредили Израел да не предприема анексия, а генералният секретар на ООН Антониу Гутереш заяви, че това би било "морално, правно и политически недопустимо".

Президентът на Палестина: Да поемем отговорност за Газа и да я свържем със Западния бряг

Във видеообръщение пред Общото събрание на ООН в четвъртък палестинският президент Махмуд Абас заяви, че е готов да работи със световните лидери за изпълнението на мирния план за Израел и Палестина, обявен от Франция в понеделник: Официално: Франция призна Палестина (ВИДЕО).

89-годишният Абас беше спрян от САЩ да пътува до Ню Йорк, за да се яви лично. Чрез видео той благодари на страните, които наскоро признаха палестинската държава във вълна от декларации, започнала с Канада, Австралия, Великобритания и Португалия в неделя, последвана от Франция, Белгия, Люксембург, Малта, Монако, Сан Марино, Андора и Дания. САЩ понастоящем се противопоставят на признаването на Палестина, като твърдят, че такава стъпка е награда за "Хамас".

""Хамас" няма да има роля в управлението", заяви Абас в речта си. Той призова също така палестинската държава да поеме "пълна отговорност" за Ивицата Газа след изтеглянето на Израел и да я свърже с окупирания от Израел Западен бряг.

Снимка: Getty Images/Guliver

Още: Окончателно: Израел ще изгражда селище, разделящо Западния бряг

Тръмп се срещна във вторник в кулоарите на Общото събрание на ООН с лидерите на ключови арабски и мюсюлмански държави, които го предупредиха за последствията, ако Израел пристъпи към анексиране на Западния бряг. "Мисля, че президентът на САЩ много добре разбира рисковете и опасностите от анексирането на Западния бряг", заяви пред репортери външният министър на Саудитска Арабия принц Файсал бин Фархан, цитиран от BBC.

В сряда сутринта Израел затвори единствения граничен пункт между окупирания Западен бряг и съседна Йордания, като по този начин попречи на повече от два милиона палестинци да получат достъп до външния свят. Затварянето дойде дни след като двама израелски военни бяха застреляни близо до граничния пункт от йордански нападател, който беше убит на място.

Още: Израел уби двама предполагаеми терористи на Западния бряг